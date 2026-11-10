Здесь родился автор "Дон Кихота": какой испанский город стоит посетить перед Рождеством

Одну из живописных рождественских ярмарок можно найти в испанском городе, расположенном недалеко от Мадрида. Это место может составить конкуренцию ярмаркам Германии, Лондона или Амстердама.

Речь идет об Алькала-де-Энарес, который полностью окутан сказочной атмосферой, пишет Vozpopuli. Каждый уголок этого места будет удивлять прекрасными фасадами, ларьками со сладостями и изделиями местных ремесленников.

Чем удивит Алькала-де-Энарес?

В этом городе родился известный испанский писатель Мигель де Сервантес. Именно площадь Сервантеса каждый год становится центром празднования Рождества. Здесь есть большое колесо обозрения, старинная карусель и каток.



Каток в городе / Фото с сайта Wikimedia Commons

В прошлом году на рождественской ярмарке было представлено более 30 киосков с изделиями из стекла, перламутра, жемчуга и ювелирными украшениями, а также киоски с лакомствами и традиционными блюдами. В 2026 году открытие ярмарки запланировано на 27 ноября, и она будет работать вплоть до 6 января 2027 года.

Но помимо рождественской ярмарки город может похвастаться историческим центром, по которому обязательно стоит прогуляться, чтобы остановиться в местах, привлекающих внимание.

Одной из самых популярных достопримечательностей является улица Калле-Майор с аркадами, простирающимися вдоль части улицы. Здесь находится дом, в котором родился Сервантес, а сейчас расположен музей.

Далее стоит посетить университет Алькалы, который удивит одним из самых впечатляющих фасадов в стиле платереско в Испании.

Прогулка в декабре по этим местам становится еще более волшебной, поскольку чуть ли не каждая улочка украшена гирляндами и рождественской атрибутикой.



Рождественский город выглядит очень красиво / Фото с сайта Wikimedia Commons

Алькала-де-Энарес особенно удобен для тех, кто живет в Мадриде и не планирует поездок на рождественские ярмарки в другие страны. Сюда можно добраться на пригородном поезде менее чем за 1 час.