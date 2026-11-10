Тут народився автор "Дон Кіхота": яке іспанське місто варто відвідати перед Різдвом

Adv

Йдеться про Алькала-де-Енарес, яке повністю оповите казковою атмосферою, пише Vozpopuli. Кожен куточок цього місця дивуватиме прекрасними фасадами, ятками з солодощами та виробами місцевих ремісників.

Чим здивує Алькала-де-Енарес?

У цьому місті народився відомий іспанський письменник Мігель де Сервантес. Саме площа Сервантеса стає центром святкувань Різдва кожного року. Тут є велике колесо огляду, старовинна карусель та ковзанка.

Ковзанка у місті / Фото з сайту Wikimedia Commons

Минулого року на різдвяному ярмарку було представлено понад 30 кіосків з виробами зі скла, перламутру, перлів та ювелірними прикрасами, а також кіоски зі смаколиками й традиційними стравами. У 2026 році відкриття ярмарку заплановане на 27 листопада, і він працюватиме аж до 6 січня 2027 року.

Та, окрім різдвяного ярмарку, місто може похизуватися історичним центром, яким обов’язково треба прогулятися, щоб зупинитися у місцях, які привернуть увагу.

Пальне Середні ціни в мережі АЗС «Amic Energy» станом на

Однією з найпопулярніших зупинок є Калле Майор з аркадами, що простягаються вздовж частини вулиці. Тут є будівля, де народився Сервантес, яка зараз є музеєм.

Далі варто відвідати університет Алькала, який здивує одним із фасадів, що найбільше вражають, у стилі платереско в Іспанії.

Прогулянка у грудні цими місцями стає ще чарівнішою, оскільки ледь не кожна вуличка прикрашена гірляндами та різдвяною атрибутикою.



Різдвяне місто виглядає дуже красиво / Фото з сайту Wikimedia Commons

Алькала-де-Енарес особливо зручне для тих, хто живе у Мадриді й не планує поїздок на різдвяні ярмарки в інші країни. Сюди можна дістатися приміським поїздом менше ніж за 1 годину.