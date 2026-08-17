История Трускавца, который сегодня является одним из самых известных курортных городов Украины, началась еще много веков назад, пишет Zaxid.Net.

Каковы первые упоминания о городе?

Первое письменное упоминание о Трускавце датируется 1427 годом. Раньше считалось, что название города происходит от польского слова truskawka (клубника), однако эту версию опровергли, поскольку клубника в Европе появилась только после 1712 года.

Как началась история курорта?

О лечебных свойствах местных вод узнали несколько веков назад. Автор учебника по естествознанию 1721 года Габриэль Жончинский писал, что в Трускавце и других селах Дрогобыччины добывали нефть, а местную воду использовали для лечения различных болезней.

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Впоследствии исследованием трускавецких вод занялись немецкие ученые Фихтель и Хаке, а официальным началом истории Трускавца как бальнеологического курорта считается 1827 год. Тогда здесь обустроили помещения для первых восьми ванн.

Лесничий Иосиф Мицевский получил разрешение достроить возле местной корчмы четыре купальные кабины, где посетители могли принимать ванны с местной серой. Первые помещения для проживания гостей обустроили в обычных местных домах.



Ванны курорта / Фото с сайта "Локальной истории"

Важным этапом стало исследование "Нафтуси". В 1836 году львовский аптекарь и химик Теодор Торосевич впервые провел химический анализ этой минеральной воды. Ей приписывали гипотоническое действие и пользу при заболеваниях почек и выделительной системы, а также при ревматизме.

Уже к концу XIX века Трускавец располагал инфраструктурой, позволявшей ему конкурировать с известными европейскими курортами. Здесь построили помещение для ингаляций по системе Вашмута, благодаря чему курорт стали сравнивать с Райхенгалем и Висбаденом.

Почему "Нафтуся" особенна?

Происхождение трускавецкой воды связано с природными процессами, происходящими в курортном парке.

Атмосферные осадки, просачиваясь через почву, захватывают из нее органические гумусовые соединения, атмосферные газы, бактерии и в таком виде достигают водоносного горизонта, где начинают взаимодействовать с уникальной породой. Она содержит органические вещества (подобные нефти и озокериту, залегающим в Трускавце), которые растворяются в воде и становятся пищей для так называемых автохтонных (туземных, местных) микробов,

– отметили на странице курорта.

Запасы "Нафтуси" считаются неисчерпаемыми, поскольку вода постоянно восполняется за счет атмосферных осадков.

Как Трускавец стал европейским курортом?

По мере роста популярности курорта город начал активно развиваться. Здесь появлялись отели, пансионаты и виллы, развивалась инфраструктура, строилась новая водолечебница и прокладывалась объездная дорога.

В 1911 году Трускавец перешел в собственность союза, возглавляемого Раймондом Ярошем. Именно под его руководством курорт начал быстро меняться и приобретать европейский облик.



Водолечебница в Трускавце / Фото с сайта "Локальной истории"

В первую очередь новый хозяин электрифицировал Трускавец. С помощью электрической энергии освещались курортные помещения, виллы, а также улицы и территория парка. В 1909 году построили железную дорогу с небольшой станцией, а уже в 1912 году – новый вокзал. Трускавец был напрямую связан железнодорожным сообщением со Львовом, Веной, Краковом, Познанью, Прагой, Варшавой, Берлином,

– говорится на сайте Трускавецкого информационно-курортного центра.

В 1913 году Трускавец получил Большую золотую медаль, что стало еще одним признанием его статуса. Число отдыхающих с каждым годом начинало расти.

В 1923 году курорт принял 6 тысяч человек, а в 1938 году, накануне Второй мировой войны, город посетили 18 тысяч туристов. Каждый день из восьми кранов здесь набирали 5 тысяч литров "Нафтуси".

Еще в межвоенный период Трускавец превратился в один из крупнейших европейских центров оздоровительной индустрии. В советское время город продолжал развиваться, а с 1947 года здесь начали применять новый метод теплового лечения с использованием бориславского озокерита.

Сегодня Трускавец по-прежнему остается известным бальнеологическим курортом, который ежегодно может принимать до 350 тысяч отдыхающих.