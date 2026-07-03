На машине сюда не доехать: как найти самую красивую локацию в Доломитовых Альпах

В соцсетях вы, возможно, видели потрясающие фотографии из так называемого "горного кинотеатра" в Доломитовых Альпах – места, от которого буквально перехватывает дыхание. Здесь есть зеленые луга, вид на горы, деревянные домики и шезлонги. Эта локация называется Cinema delle Odle (Geislerkino), и доехать до нее на автомобиле невозможно.

Украинка Юлия на своей странице в TikTok @yulli.maay подробно рассказала о том, как добралась до Cinema delle Odle, и поделилась полезными советами.

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Как найти самое красивое место в Доломитовых Альпах?

Перед поездкой в эту альпийскую сказку девушка перечитала весь интернет и в конце концов нашла ближайшую парковку, от которой начинается удобный маршрут к "горному кинотеатру" – Parcheggio Malga Zannes. Однако туристам не повезло – когда они приехали, все места на площадке были заняты, поэтому пришлось импровизировать.

Многие оставляют автомобили в St. Magdalena, но оттуда подъем к месту назначения значительно дольше. Поэтому украинцы оставили машину возле церкви St. John. Парковка на целый день стоила 10 евро, а расплатиться в терминале можно было как наличными, так и картой.

Украинка рассказала, как добраться до "горного кинотеатра" в Доломитах: видео

Далее туристов ждал первый поход в горы. Девушка недостаточно к нему подготовилась, поэтому впоследствии дала несколько важных советов другим туристам, которые отправятся на эту локацию:

обязательно возьмите головной убор, потому что солнце очень припекает;

возьмите с собой достаточное количество воды. У туристов она быстро закончилась, но, к счастью, они нашли родник, где смогли пополнить свои запасы;

будьте готовы к постоянному подъему, хотя он и не крутой, но все равно изматывает.

По дороге можно не бояться заблудиться, ведь маршрут промаркирован – нужно идти в сторону Delle Odle. Протяженность пути составляет 6 километров – туристы преодолели его примерно за 2 часа, учитывая перерывы на отдых.



"Горный кинотеатр" зимой / Фото Franz Schu

В целом маршрут очень живописен – лес, река, вид на горы, коровы. Но самое интересное ждет в конце пути – здесь вы попадаете в самый красивый кинотеатр, который когда-либо видели. Только вместо фильмов – звуки природы и виды на могучие Доломиты.

На этой территории есть ресторан, зона отдыха, фотографии которой стали вирусными на Pinterest, детская площадка и бескрайние цветущие луга с видом, который уже никогда невозможно забыть.

Что нужно знать о Cinema delle Odle (Geislerkino)?

Эта живописная смотровая площадка в Альпах расположена в долине Валь-ди-Фунес в Италии на высоте 1996 метров над уровнем моря. Это место прозвали "горным кинотеатром" из-за невероятных живописных пейзажей и шезлонгов, расставленных на лужайке. Туристы могут просто лежать и наслаждаться видом на горы Одле и небо.