В марте 2020 года, когда первая волна пандемии охватила Монреаль, Шина начала делиться в тиктоке видеоклипами с горловым пением. Почти мгновенно ее видео набирали сотни тысяч и даже миллионы просмотров.

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Как выполняют горловое пение

По легенде, первыми гортанными певцами были не инуиты и даже не люди, а достаточно маленькие птицы с человеческими чертами, которые называются туниртуаруит. Их было трудно увидеть, потому что они были очень застенчивыми и боялись людей. Жили птицы в заброшенных снежных домах.

Человеческая версия традиционного горлового пения инуитов включает двух людей, как правило, женщин. Они стоят лицом друг к другу и используют горло, живот и диафрагму для выдачи звуков. Женщины двигаются вперед-назад, согласовывая ритм своего партнера, пока один из них не замолчит или начнет смеяться.

Такое пение позволяло древним инуитам согреться во время морозной погоды и занять свой ум, сосредотачиваясь на дыхании.

Горловое пение едва не исчезло

В начале ХХ века христианские миссионеры в Арктике позорили инуитов из-за горлового пения. Они считали его сатанинским. Поэтому традиция едва не вымерла.

Чтобы сохранить горловое пение, старейшина села Пувирнитук на побережье Гудзонова залива попросил четырех певцов, которые остались в обществе, передать свои навыки новому поколению женщин. Одной из этих женщин была Кэролайн Новалинга, которая позже научила этому свою дочь Шину.

Кэролайн переехала в Монреаль, когда Шине было 4 года. Она начала учить дочь инуитским традициям, включая язык инуктитут, которым они общались дома.

Когда Шине исполнилось 17, женщина наконец решила научить ее горлового пения.

У меня были слезы, когда она пела. Я была такой счастливой и гордой,

– вспоминает Кэролайн.

Записали альбом

Шина и Кэролайн записали собственный альбом горлового пения и планируют в этом году его выпустить.

Мы хотим показать людям, что горловое пение существует, и убедиться, что так будет оставаться как можно дольше,

– говорит Шина.

Также со своих страниц в соцсетях девушка призывает других молодых коренных женщин поделиться их голосами.



Кэролайн и Шина​ / Фото ВВС