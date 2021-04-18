В марте 2020 года, когда первая волна пандемии охватила Монреаль, Шина начала делиться в тиктоке видеоклипами с горловым пением. Почти мгновенно ее видео набирали сотни тысяч и даже миллионы просмотров.
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Как выполняют горловое пение
По легенде, первыми гортанными певцами были не инуиты и даже не люди, а достаточно маленькие птицы с человеческими чертами, которые называются туниртуаруит. Их было трудно увидеть, потому что они были очень застенчивыми и боялись людей. Жили птицы в заброшенных снежных домах.
Человеческая версия традиционного горлового пения инуитов включает двух людей, как правило, женщин. Они стоят лицом друг к другу и используют горло, живот и диафрагму для выдачи звуков. Женщины двигаются вперед-назад, согласовывая ритм своего партнера, пока один из них не замолчит или начнет смеяться.
Такое пение позволяло древним инуитам согреться во время морозной погоды и занять свой ум, сосредотачиваясь на дыхании.
Горловое пение едва не исчезло
- В начале ХХ века христианские миссионеры в Арктике позорили инуитов из-за горлового пения. Они считали его сатанинским. Поэтому традиция едва не вымерла.
- Чтобы сохранить горловое пение, старейшина села Пувирнитук на побережье Гудзонова залива попросил четырех певцов, которые остались в обществе, передать свои навыки новому поколению женщин. Одной из этих женщин была Кэролайн Новалинга, которая позже научила этому свою дочь Шину.
- Кэролайн переехала в Монреаль, когда Шине было 4 года. Она начала учить дочь инуитским традициям, включая язык инуктитут, которым они общались дома.
- Когда Шине исполнилось 17, женщина наконец решила научить ее горлового пения.
У меня были слезы, когда она пела. Я была такой счастливой и гордой,
– вспоминает Кэролайн.
Записали альбом
Шина и Кэролайн записали собственный альбом горлового пения и планируют в этом году его выпустить.
Мы хотим показать людям, что горловое пение существует, и убедиться, что так будет оставаться как можно дольше,
– говорит Шина.
Также со своих страниц в соцсетях девушка призывает других молодых коренных женщин поделиться их голосами.