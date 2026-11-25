Ноев ковчег, по библейскому рассказу, после Потопа остановился на "Араратских горах". Именно с этой местностью традиционно связывают гору Арарат, вблизи которой исследователи ищут возможные остатки легендарного судна. Недавно ученые исследовали формацию, которую считают возможным местом отдыха ковчега Ноя, и обнародовали результаты анализа древесины.

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Где находится гора Арарат?

Несмотря на то, что Арарат стал одним из символов Армении и часто изображается на ее открытках, географически он расположен на востоке Турции, недалеко от границ с Арменией и Ираном. Как сообщает Britannica, гора возвышается над окружающими равнинами и хорошо видна с территории соседней страны.

У Арарата две вершины. Большой Арарат достигает 5165 метров над уровнем моря и является самой высокой горой Турции. Малый Арарат имеет высоту 3896 метров. Обе вершины имеют вулканическое происхождение, а вершина Большого Арарата покрыта ледником. Гора известна не только своей высотой, но и культурным и религиозным значением.

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Как выглядит гора Арарат / фото Canva

В Библии упоминаются "горы Араратские", однако конкретная современная вершина не называется. Поэтому точное место, где мог остановиться Ноев ковчег, остается предметом дискуссий.

Недалеко от Арарата расположена формация Дурупинар – объект длиной примерно 157 метров, который по очертаниям напоминает лодку. Именно здесь исследователи ищут возможные следы Ноева ковчега. Но сама формация расположена не на самой горе, а примерно в 29 километрах от вершины Большого Арарата.

Можно ли подняться на гору Арарат?

Да, на Большой Арарат можно совершить восхождение. Как пишет TwoArarat, наиболее благоприятным периодом для этого обычно считается лето: с июля по сентябрь. В это время погодные условия на горе могут быть относительно стабильными, хотя даже летом на высоте свыше 5 тысяч метров температура часто опускается ниже нуля.

Арарат не требует сложных альпинистских приемов на стандартном маршруте, однако это не обычная туристическая прогулка. Основная сложность заключается в значительной высоте, длительном подъеме и необходимости адаптироваться к разреженному воздуху. Поэтому восхождение обычно планируют на несколько дней с ночевками в лагерях на разной высоте.

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Для восхождения иностранным туристам необходимо заранее получить разрешение и организовать восхождение в соответствии с правилами турецких властей. Маршрут проходит через определенные точки, а участники должны быть обеспечены необходимым снаряжением, например, кошками (специальные металлические приспособления), ледорубом и веревкой.

Во время восхождения важно учитывать не только физическую подготовку, но и погодные условия. На верхних участках возможны сильный ветер, снег и лед, а погода может быстро меняться. Поэтому даже опытным туристам рекомендуют планировать маршрут с профессиональным сопровождением и не спешить с подъемом на вершину.

Где находится гора Арарат: смотреть на картах