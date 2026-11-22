Об этом сообщило издание BBC со ссылкой на наблюдения волонтеров Wasdale Mountain Rescue Team, которые помогают путешественникам в национальном парке Озерный край в Англии.

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Почему Google Maps может подвести в горах?

В Wasdale Mountain Rescue Team отмечают, что Google Maps не создавали для навигации по горным маршрутам. В отличие от специализированных туристических карт, приложение не показывает важных особенностей рельефа: крутых скалистых склонов, горных троп и перепадов высоты. Именно эти детали помогают туристам оценить сложность маршрута, избежать опасных участков и понять, где придется пересекать ручьи или обходить скалы.

Инструктор по альпинизму и скалолазанию Пиппа Арчер объяснила, что бумажная карта позволяет заранее представить, какой будет местность во время прогулки. Она также предупредила, что использование смартфона для всей навигации может быстро разрядить батарею, лишив туриста возможности позвонить спасателям.

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Какие приложения лучше использовать туристам?

В качестве альтернативы Google Maps спасатели рекомендуют приложения, разработанные специально для пеших прогулок. Среди них:

OS Maps – туристические карты с информацией о маршрутах и рельефе.

– туристические карты с информацией о маршрутах и рельефе. Hiiker – приложение для планирования пеших походов и навигации.

приложение для планирования пеших походов и навигации. Outdooractive – сервис для поиска и прохождения туристических маршрутов.

Специалисты подчеркивают, что даже специализированные цифровые карты не стоит использовать в качестве единственного средства навигации. Телефон может разрядиться, зависнуть или потерять сигнал в горах. Поэтому туристам рекомендуют брать с собой бумажную карту и компас, а также заранее загружать карты на телефон или делать их скриншоты.

Поводом для нового предупреждения стал случай, когда трем мужчинам понадобилась помощь спасателей после того, как они заблудились во время спуска с горы Scafell Pike. По информации спасательной команды, туристы пользовались Google Maps, данные которого не обновились.

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Зимний горный инструктор Джеймс Ансти считает, что проблема заключается не только в выборе приложения, но и в недостаточной осведомленности туристов. Люди привыкают доверять Google Maps в повседневной жизни и могут ошибочно полагать, что он так же надежен в горах.

В Google, в свою очередь, пояснили, что их картографический сервис разработан в первую очередь для передвижения по улицам. Представитель компании также призвал туристов пользоваться специализированными картами и приложениями для походов.