"Сонное" путешествие продолжается 5 часов. Протяженность маршрута, который проходит через живописные места, составляет 76 километров.

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В Гонконге запустили автобусный тур для тех, кто хочет выспаться

Тур был воодушевлен тенденцией уставших пассажиров засыпать в общественном транспорте.

Когда мы обдумывали новые туры, я увидел публикацию в соцсетях от своего друга, в которой говорилось, что его напрягает работа, и он не может спать ночью. Но когда едет в автобусе – хорошо спит,

– сказал Кеннет Конг, менеджер организации ulu travel, которая разработала тур.

Он добавил, что именно его публикация вдохновила на создание тура, который позволяет пассажирам просто спать в автобусе.

Пятичасовая поездка происходит на обычном двухэтажном автобусе, что останавливается в живописных местностях для того, чтобы пассажиры, которые уже выспались, могли сделать фото.



В Гонконге запустили автобусный тур для тех, кто хочет выспаться / Фото AP / Kin Cheung

Билеты стоят от 13 до 51 доллара на человека, в зависимости от того, места на верхней или нижней палубе.

Первый рейс выполнили 16 октября. В автобусе пассажирам предлагали маски для сна и беруши. Некоторые принесли с собой собственное одеяло, тапочки и дорожную подушку.

Автобус делал остановки на острове Лантау и в зоне обслуживания самолетов вблизи аэропорта Гонконга.

В Гонконге проблемы со сном

По словам доктора Ширли Ли, главного исследователя клиники и лаборатории по изучению сна Гонконгского университета, тенденция к засыпанию в общественном транспорте – это тип кондиционирования.

Люди в Гонконге не имеют достаточно времени для сна. Вот почему нам приходится пользоваться другим временем для сна,

– отметила она.

Таким временем становятся ежедневные поездки, особенно в общественном транспорте.