Не сакурами едиными: в Японии расцвели голубые немофилы, которые создают "эффект неба" под ногами

После завершения сезона сакуры в Японии началось цветение одного из самых нежных весенних цветков немофилы, которую называют "голубыми глазами".

Самое известное место, где можно увидеть это явление – Hitachi Seaside Park, пишет Sora News 24. Здесь с середины апреля до начала мая расцветают миллионы цветов, покрывая территорию плотным голубым ковром.

Как выглядят голубые немофилы?

Нежные цветы создают эффект бескрайнего "голубого неба". Особенно впечатляет холм Михараши, где немофилы расцветают панорамно, формируя целые волны голубого цвета.

В 2026 году количество растений возросло до 5 миллионов. Именно благодаря этому удивительному зрелищу парк стал одним из самых популярных направлений в стране.

Период цветения длится примерно с середины апреля до начала мая. Пик приходится на конец апреля, часто совпадая с Золотой неделей – временем, когда японцы активно путешествуют по стране.



Невероятные немофилы в Японии / Фото из инстаграма Hitachi Seaside Park



Впечатляющие немофилы в Японии / Фото из инстаграма Hitachi Seaside Park

По данным парка, цветы остаются в своей лучшей форме до конца апреля. В мае их красота постепенно угасает, а после 10 числа большинство растений отцветает до следующего сезона.

Именно немофилы после сезона сакур в Японии привлекают внимание туристов не менее, чем розовые цветы вишни. Парк в Ибараки ежегодно привлекает тысячи посетителей, которые хотят увидеть природную иллюзию "неба под ногами" собственными глазами.

Парк Hitachi Seaside Park расположен примерно в 2 часах от Токио, что делает его удобным для однодневной поездки.

К слову, в 2026 году Япония признана лучшим туристическим направлением, пишет Express. Значительная часть туристов ответили в опросе, что именно Япония стала их лучшей страной для отпуска за последние 10 лет.

В тройку самых посещаемых городов в 2026 году входит современный мегаполис с развитой инфраструктурой Токио, культовый центр с храмами Киото и гастрономическая столица Осака.

