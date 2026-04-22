Не сакурами едиными: в Японии расцвели голубые немофилы, которые создают "эффект неба" под ногами
- В Японии в парке Hitachi Seaside Park с середины апреля до начала мая расцветают миллионы немофил, создавая эффект "голубого неба" под ногами.
- Парк является популярным туристическим направлением и расположен в 2 часах от Токио, что делает его удобным для посетителей.
После завершения сезона сакуры в Японии началось цветение одного из самых нежных весенних цветков немофилы, которую называют "голубыми глазами".
Самое известное место, где можно увидеть это явление – Hitachi Seaside Park, пишет Sora News 24. Здесь с середины апреля до начала мая расцветают миллионы цветов, покрывая территорию плотным голубым ковром.
Как выглядят голубые немофилы?
Нежные цветы создают эффект бескрайнего "голубого неба". Особенно впечатляет холм Михараши, где немофилы расцветают панорамно, формируя целые волны голубого цвета.
В 2026 году количество растений возросло до 5 миллионов. Именно благодаря этому удивительному зрелищу парк стал одним из самых популярных направлений в стране.
Период цветения длится примерно с середины апреля до начала мая. Пик приходится на конец апреля, часто совпадая с Золотой неделей – временем, когда японцы активно путешествуют по стране.
Невероятные немофилы в Японии / Фото из инстаграма Hitachi Seaside Park
Впечатляющие немофилы в Японии / Фото из инстаграма Hitachi Seaside Park
По данным парка, цветы остаются в своей лучшей форме до конца апреля. В мае их красота постепенно угасает, а после 10 числа большинство растений отцветает до следующего сезона.
Именно немофилы после сезона сакур в Японии привлекают внимание туристов не менее, чем розовые цветы вишни. Парк в Ибараки ежегодно привлекает тысячи посетителей, которые хотят увидеть природную иллюзию "неба под ногами" собственными глазами.
К слову, в 2026 году Япония признана лучшим туристическим направлением, пишет Express. Значительная часть туристов ответили в опросе, что именно Япония стала их лучшей страной для отпуска за последние 10 лет.
В тройку самых посещаемых городов в 2026 году входит современный мегаполис с развитой инфраструктурой Токио, культовый центр с храмами Киото и гастрономическая столица Осака.
Частые вопросы
Где расположен Hitachi Seaside Park и почему он популярен?
Hitachi Seaside Park расположен примерно в 2 часах езды от Токио, что делает его удобным для однодневной поездки. Парк популярен благодаря миллионам голубых немофил, которые создают эффект бескрайнего 'голубого неба', особенно на холме Михараши.
Когда лучшее время для посещения парка Hitachi Seaside Park, чтобы увидеть цветение немофил?
Лучшее время для посещения парка Hitachi Seaside Park - это период с середины апреля до начала мая. Пик цветения немофил приходится на конец апреля, часто совпадая с Золотой неделей, когда японцы активно путешествуют по стране.
Почему Япония была признана лучшим туристическим направлением в 2026 году?
Япония была признана лучшим туристическим направлением в 2026 году благодаря своим уникальным природным явлениям, таким как цветение немофил и сакур. Также страна привлекает туристов своими современными мегаполисами, культурными центрами и гастрономическими возможностями.