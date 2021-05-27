Главной полосе Украины в аэропорту Борисполь 20 лет: в сети показали, как ее строили

26 мая прошло 20 лет с момента, когда новая полоса в аэропорту Борисполь приняла первый самолет. В сети появились кадры ее строительства.

Несмотря на значительный срок, она остается самой современной в Украине. Один из ее курсов оснащен инструментальной системой посадки ILS III категории ICAO. Такая есть только в Борисполе.

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Ее длина – 4 километра. Этого достаточно, чтобы принимать все самолеты, которые сейчас существуют в мире.

Оборудование полосы позволяет авиалайнерам летать при очень плохой погоде. И посадки прекращаются только в том случае, если видимость падает менее 200 метров.

Новая бетонная полоса заменила старую, с которой взлетали военные самолеты и в 1959 году "Борисполь" начинался как гражданский аэропорт.

Как строили полосу "Борисполя" / Фото: Авиационный музей аэропорту Борисполь



Отметим, ранее нидерландская авиакомпания KLM заявила, что обновит устаревшие салоны на 14 среднемагистральных самолетах Boeing 737-800.