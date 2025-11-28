И на этот вопрос есть простые и четкие ответы. 24 Канал со ссылкой на VisitUkraine расскажет об этом подробнее.

Когда откроют главную елку страны в Киеве и где это будет?

Главную елку Украины на праздничный зимний сезон 2025 – 2026 годов традиционно установят в Киеве на Софийской площади. Официальное открытие локации запланировано на День святого Николая – 6 декабря 2025 года.

Именно в этот день праздничный городок вокруг елки начнет полноценно работать. Праздничную подсветку запустят, однако массовых концертов или больших собраний, как и в предыдущие годы войны, не будут проводить – из соображений безопасности.

Как отмечает КГВА, город не будет тратить бюджетные деньги на рождественско-новогоднюю локацию. Главную новогоднюю елку, небольшой каток и несколько домиков со сладостями и горячими напитками установят на Софийской площади за счет меценатов.

Обратите внимание: официально приобрести елку в Киеве можно будет с 4 декабря. Планируется открыть 141 точку, где будут продавать елки.

Если вы никогда не бывали в Киеве, но планируете визит на открытие елки именно в 2025 году – не волнуйтесь, найти локацию не будет сложно. Софийская площадь расположена в самом историческом центре Киева, между Софией Киевской и Михайловским Златоверхим собором.

Заметим, главная елка страны будет искусственной, а украшать ее будут более 10 тысяч игрушек. Но пока на локации монтируют каркас, проверяют энергопотребление, обустраивают каток и занимаются другими подготовительными работами.

Из-за действия военного положения и экономии электроэнергии иллюминация будет работать в ограниченном режиме и по определенному графику. Тем не менее организаторы обещают создать ощущение праздника и атмосферу Рождества.

Какие еще интересные рождественские туристические магниты Украины стоит посетить?