Сюда приезжают миллионы туристов: где находится село без дорог и машин

В Нидерландах есть одно место, где невозможно услышать шум автомобильного двигателя, поскольку здесь нет дорог, а значит, и возможности въехать сюда на автомобиле нет.

Речь идет о небольшом селе Гитхорн, в котором проживает около 2800 человек, пишет Observator. Вместо привычных улиц здесь проложены каналы, а передвигаться можно только на лодках или по многочисленным деревянным мостам.

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Деревня расположена в провинции Оверсел, в 120 километрах от Амстердама. Она находится на территории национального парка Де Верриббен-Виден и считается одним из самых живописных уголков Нидерландов.

Почему в деревне Гитхорн нет дорог?

Особенностью деревни является её необычная архитектура. В исторической части деревни нет традиционных автомобильных дорог, однако есть дома, рестораны, сады и другие объекты.

Для пешеходов здесь обустроили более 170 деревянных мостов, соединяющих небольшие островки, на которых расположены жилые дома. Такой ландшафт возник ещё много лет назад в результате добычи торфа. Во время его транспортировки на лодках постепенно образовались водоёмы и каналы, которые впоследствии стали частью деревни.

Но, несмотря на небольшое количество местных жителей, каждый год Гитхорн посещает почти миллион туристов.

Прогулка по воде — один из самых популярных способов познакомиться с деревней. Туристы арендуют электрические лодки, которые плавно скользят по каналам мимо старинных фермерских домов, ухоженных садов и ив, склонившихся над водой.

Помимо самостоятельных прогулок, путешественникам предлагают круизы по каналам, чтобы насладиться пейзажами. А вот любители активного отдыха могут выбрать для себя каяки, каноэ или даже доски для серфинга.

Какие достопримечательности есть в этом районе?

Гитхорн привлекает гостей не только водными маршрутами. На территории этого национального парка можно увидеть редких птиц, а также прогуляться по пешеходным и велосипедным тропам.

Сюда часто едут те, кто хочет увидеть тихую и неторопливую сторону Нидерландов, отойдя от популярных туристических маршрутов.

Для всех иностранных туристов отправной точкой становится Амстердам. Лучше всего добраться сюда на поезде до Стенвейка — ближайшей железнодорожной станции, а уже оттуда сесть на автобус до Гитхорна. Вся поездка займет примерно 2,5 часа.

На автомобиле сюда можно доехать из Амстердама за 1,5 часа, однако въезд в историческую часть деревни запрещен, поэтому машину придется оставить на окраине.