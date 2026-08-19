Художник превратил Швейцарские Альпы в холст: на траве появился гигантский рисунок

Представьте себе картину, которую невозможно перевезти в музей, повесить на стену или сохранить навсегда. Она просто лежит посреди горного пейзажа, занимая огромную площадь, а ее судьбу в конечном итоге решает сама природа.

На швейцарском горном курорте Виллар-сюр-Оллон французский художник Saype создал новую серию огромных рисунков прямо на склонах Альп, пишет Euronews. Его настоящее имя Гийом Легро, а работает он в жанре ленд-арта, используя природные поверхности вместо традиционного холста. На этот раз местом для его работ стали высокие склоны курорта Villars-Gryon-Diablerets.

Почему художник решил перенести детские рисунки в Альпы?

Значительная часть творчества Saype связана с детством. Его интересует то, как дети смотрят на окружающий мир, фантазируют и воспринимают будущее как пространство, в котором все еще возможно. По словам художника, детские наблюдения для него связаны с постоянным приключением, в котором человек постепенно становится автором собственной судьбы.

В Виллари эта задумка развивается уже несколько лет. Saype начал серию работ здесь четыре года назад и создает историю, которая продолжается из года в год. При этом важную роль в ней играют именно дети, которые как бы сами развивают или создают эту историю.

Новые работы художник также задумал как часть этого длительного повествования. Но теперь они существуют не на обычном холсте, а прямо посреди горного ландшафта.

Как выглядит другая работа художника: смотреть видео

Как художник создает огромные рисунки на горных склонах?

Работы Saype действительно имеют внушительные размеры. Для их создания он использует мел и древесный уголь, а сами композиции появляются прямо на траве. Художнику приходится работать в условиях, которые существенно отличаются от обычной мастерской. Склон создает физические трудности, а погода постоянно может изменить планы.

Во время работы Saype уже сталкивался с грозами, ветром и дождем. Природа при этом является не просто местом для размещения картины. Она фактически становится частью самой работы, ведь рисунки постепенно меняются вместе с окружающей средой, а их недолговечность является сознательной частью замысла художника. Saype создавал подобные работы в разных уголках мира: от Нью-Йорка до Найроби.

Что изображено на новом рисунке художника?

Одну из новых работ Saype создал на перевале Бретай. На ней изображен ребенок, рисующий солнце и облака. Эта композиция является частью диптиха, вторая фреска которого расположена чуть ниже на территории курорта. У работы этого года есть еще одна особенность: художник впервые использовал в своих рисунках цвет.

По замыслу Saype, дети черпали вдохновение в космосе, приключениях и собственных наблюдениях, а затем переносили эти впечатления в свои рисунки. Художник объясняет, что таким образом небо словно отражается в детских рисунках, а космос становится своеобразным окном в мир. Однако времени, чтобы увидеть эти работы, осталось немного.

Из-за чрезвычайно засушливых условий в Швейцарии трава почти не росла, поэтому фрески пока сохраняются дольше. В то же время ожидаемые дожди и грозы могут довольно быстро изменить их вид. По оценке самого художника, его работы должны оставаться хорошо заметными примерно до конца августа.