У швейцарському гірському курорті Віллар-сюр-Оллон французький художник Saype створив нову серію величезних малюнків прямо на схилах Альп, пише Euronews. Його справжнє ім'я Гійом Легро, а працює він у жанрі ленд-арту, використовуючи природні поверхні замість традиційного полотна. Цього разу місцем для його робіт стали високі схили курорту Villars-Gryon-Diablerets.

Чому художник вирішив перенести дитячі малюнки в Альпи?

Значна частина творчості Saype пов'язана з дитинством. Його цікавить те, як діти дивляться на навколишній світ, фантазують і сприймають майбутнє як простір, у якому все ще можливе. За словами художника, дитячі спостереження для нього пов'язані з постійною пригодою, де людина поступово стає автором власної долі.

У Вілларі цей задум розвивається вже кілька років. Saype розпочав серію робіт тут чотири роки тому і створює історію, яка продовжується з року в рік. При цьому важливу роль у ній відіграють саме діти, які ніби самі розвивають або створюють цю історію.

Нові роботи художник також задумав як частину цієї тривалої розповіді. Але тепер вони існують не на звичайному полотні, а просто посеред гірського ландшафту.

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Як виглядає інша робота художника: дивитись відео

Як художник створює величезні малюнки на гірських схилах?

Роботи Saype справді мають значні розміри. Для їхнього створення він використовує крейду та деревне вугілля, а самі композиції з'являються прямо на траві. Художнику доводиться працювати в умовах, які суттєво відрізняються від звичайної майстерні. Схил створює фізичні труднощі, а погода постійно може змінити плани.

Під час роботи Saype вже стикався з грозами, вітром і дощем. Природа при цьому є не просто місцем для розміщення картини. Вона фактично стає частиною самої роботи, адже малюнки поступово змінюються разом із довкіллям, а їхня недовговічність є свідомою частиною задуму художника. Saype створював подібні роботи у різних куточках світу: від Нью-Йорка до Найробі.

Що зображено на новому малюнку художника?

Одну з нових робіт Saype створив на перевалі Бретай. На ній зображена дитина, яка малює сонце та хмари. Ця композиція є частиною диптиха, де друга фреска розташована трохи нижче на території курорту. Цьогорічна робота має ще одну особливість: художник вперше використав у своїх малюнках колір.

За задумом Saype, діти надихалися космосом, пригодами та власними спостереженнями, а потім переносили ці враження у свої малюнки. Художник пояснює, що таким чином небо ніби відображається у дитячих малюнках, а космос стає своєрідним вікном у світ. Однак часу, щоб побачити ці роботи, залишилося небагато.

Через надзвичайно сухі умови у Швейцарії трава майже не росла, тому фрески поки зберігаються довше. Водночас очікувані дощі та грози можуть досить швидко змінити їхній вигляд. За оцінкою самого художника, його роботи мають залишатися добре помітними приблизно до кінця серпня.