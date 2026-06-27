От кипящего ада до вечного дождя: в каких невероятных местах Земли способны выживать люди

Наша планета умеет удивлять невероятными контрастами, где в одном месте бурлят кислотные источники, а в другом замерзает даже дыхание. Однако пределы выживания людей на самом деле чрезвычайно широки.

Наша планета полна удивительных парадоксов – пока в одной точке люди борются за каждую каплю влаги, в другой небо ежедневно выливает на головы тонны воды, заставляя приспосабливаться к немыслимому. И это лишь один пример, а 24 Канал расскажет подробнее о нескольких таких.

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Кипящая палитра эфиопского ада

Даже в самых суровых природных заповедниках, где давление в 150 раз превышает норму или вода кипит от подземного жара, жизнь находит лазейку. Одно из таких удивительных мест расположено в самом сердце впадины Данакиль в Эфиопии – это Даллол, место, которое считается самым жарким населённым пунктом на Земле.

Среднегодовая температура здесь держится на отметке около 35 градусов, а днём столбик термометра часто и легко пересекает отметку в 50 градусов. Эта гигантская природная лаборатория находится на 125 метров ниже уровня моря, образуя уникальную тектоническую депрессию (так называют углубления земной поверхности, расположенные ниже уровня моря или окружающего рельефа).

И это ещё не всё. Здесь земля буквально дышит ядом – кислотные источники с ультранизким уровнем pH 0,25 и температурой воды до 94 градусов окрашивают пейзаж в фантастические оттенки желтого, зеленого и красного. В NASA даже используют Даллол в качестве земного аналога Марса, изучая пределы выживания живых организмов.

Вот как выглядит Даллол в Эфиопии: смотрите видео JordenTually

Космическая засуха Чили и неожиданные решения

Если вы считаете, что пустыня – это просто много песка, добро пожаловать в Атакаму в Чили. Это самая засушливая неполярная пустыня в мире, где средний уровень осадков не превышает 15 миллиметров в год, а в некоторых районах дождя не видели годами. И всё же люди здесь живут.

Местные общины адаптировались благодаря уникальным "ловцам тумана" (camanchaca) – это огромные сетки, которые натягивают на холмах. Они собирают влагу прямо из воздуха для питья и сельского хозяйства.

Более того, в тех местах, куда стекает талый снег с Анд, люди веками выращивают устойчивые культуры – кукурузу и люцерну. А ещё разводят лам и альпак.

Люди научились выживать даже в суровых условиях Атакамы: смотрите видео MarkandAsya

Жизнь под куполом вечного дождя в Индии

На противоположном полюсе экстрима находится индийский поселок Мавсинрам в штате Мегалая – самое влажное место на планете. Здесь выпадает более 10 000 миллиметров осадков в год. Это количество воды эквивалентно норме осадков многих засушливых регионов за несколько лет. В июне 2026 года поселок установил очередной рекорд, когда за сутки выпало невероятные 526,4 миллиметра дождя.

Местные жители научились виртуозно приспосабливаться к водной осаде. Они выращивают траву на крышах, чтобы приглушить стук капель, и плетут "живые мосты" из корней деревьев, которые со временем становятся только крепче от влаги. И, конечно же, свои дома люди строят с круто наклонными крышами, чтобы вода стремительно стекала и не задерживалась.

Разумеется, зонтики здесь почти бесполезны – шквальный ветер и сильные потоки воды ломают их за считанные минуты. Вместо них используют кнуп (knup) – огромный щит в форме черепашьего панциря. Его плетут из бамбука, камыша и банановых листьев, иногда добавляя пластик. Кнуп надевают на голову, но он полностью закрывает ещё и спину вплоть до колен. Так тело защищено от дождя, а руки свободны для работы.

Жизнь под вечным дождем в Мавсинраме имеет крайне интересные особенности: смотрите видео AgeOfStoriesUrdu

Какие ещё тайны скрывают экстремальные уголки Земли?

Спутниковые наблюдения последних лет позволили выявить точки, где температура во время полярной ночи способна опускаться до невероятных значений. Самое холодное место на планете расположено на Восточно-Антарктическом плато – там зафиксировали минус 98 градусов.

В то же время на этом же континенте существуют уникальные бесснежные оазисы, где из ледника Тейлора вытекает знаменитый ржаво-красный поток, который называют "кровавым" водопадом Антарктиды. Он образуется в результате окисления железа в сверхсоленой воде, которая миллионы лет находилась в изоляции под толщей льда.

А вот посреди жаркой земли в штате Нью-Мексико в США скрывается лавовая трубка вулкана Бандера, где температура стабильно держится ниже 0 уже несколько тысячелетий. Эта уникальная ледяная пещера посреди пустыни не тает благодаря особой пористой структуре стен, которая задерживает холодный воздух и защищает внутреннее пространство от внешнего тепла.