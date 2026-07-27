Гастрономическое путешествие по Львовщине: что обязательно стоит съесть в Трускавце, Дрогобыче и Бориславе

Если вы объездили Львовскую область вдоль и поперек, стоит устроить новый формат путешествия. На этот раз отправляйтесь в гастрономическое путешествие по региону, чтобы и вкусно поесть, и открыть для себя что-то новое.

Эти три города, в которые я вас зову, расположены недалеко друг от друга. А это значит, что для их посещения хватит одного дня, но лучше планировать себе путешествие на выходные, чтобы не только вкусно поесть, но хорошо отдохнуть. К этому я вас и призываю!

Маршрут: Львов – Трускавец – Борислав – Дрогобыч – Львов.

Продолжительность: один – два дня.

Дистанция: около 200 километров.

Гастрономический маршрут по Львовской области: смотрите на карте

Начать свое путешествие предлагаем с курортного Трускавца. Недавно этот красивый туристический городок получил еще одну причину наведаться сюда. И о ней я расскажу немного дальше. А сначала – о чем-то вкусненьком!

Заезжайте в Трускавец на "Деруняке"

Адрес: Трускавец, улица Суховоля, 23 А

Цена: 296 гривен.

Порция: 400 граммов.

Конечно, обычными дерунами крайне сложно кого-то удивить, но я и не берусь за это. Но точно рекомендую посетить заведение "На Горизонте", которое я однажды показал папе и он теперь регулярно спрашивает: "Когда едем в Трускавец на "Деруняке"?". И я его прекрасно понимаю, ведь перед нами предстают не обычные маленькие драники со сметаной, а целый огромный дерун с авторской подачей.

Как вы уже поняли, блюдо немалое. И если вы не уверены, что осилите его, то можете смело заказывать его на двоих. А подадут вам огромный дерун с нежным творожным муссом и начинкой из свинины. Кроме того, на него аккуратно выложены сезонные грибочки и микрозелень. Этот случай, когда обычный дерун сделали изысканным, а для этого использовали локальные продукты.

Посетите Трускавец на "Деруняку" / Фото с инстаграмма

Но прежде чем лакомиться деруном, рекомендуем отдохнуть в Трускавце у воды. Для этого стоит посетить "Трех львов" – термальный комплекс, который недавно открылся для посетителей. Особого внимания заслуживает большой бассейн с экстрасоленой водой, на которую можно буквально лечь и отдыхать.

Стоит внимания! Вода здесь чрезвычайно соленая, поэтому будьте крайне осторожны, чтобы она не попала вам в глаза.

Расположены термалы на улице Сагайдачного, 19/4. Вход для гостей санатория "Карпаты" обойдется в 300 гривен за 2 часа отдыха и 500 – за весь день. Если вы не проживаете в санатории, то за 2 часа отдыха нужно будет заплатить 350 гривен, а за целый день – 600. Дополнительно оплачивается аренда шкафчика – 100 гривен и аренда сейфа – 100 гривен.

Отдохнули, поели – айда дальше. Следующая остановка – Борислав!

Заезжайте в Борислав на пельмени

Адрес: Борислав, площадь Ивана Франко, 4

Цена: от 125 гривен.

Порция: от 210 граммов.

Это заведение с пельменями для меня открыли друзья, которые однажды утром предложили заехать в Борислав. Это был тот случай, когда мы ехали не в город погулять, а именно на пельмени. И посетили мы заведение "Барабский мост", о котором знает каждый местный и не только.

Как вы уже поняли, изюминка этого заведения именно пельмени. И их здесь подают в разных форматах: и в бульоне, и в жареные с сыром, и классические, и с грибочками – на вкус и цвет.

Те самые Барабские пельмени: смотрите видео

Обратите внимание! В воскресенье заведение работает с 13:00, поэтому пропускать службу Божью, чтобы полакомиться пельменями, не стоит.

Если же вы – ранняя птичка, то в воскресенье можете сначала прогуляться по Бориславу, которое называли "Галицким Эльдорадо". Посмотреть на рабочие нефтяные "качалки", посетить Аптеку-музей Йогана-Зега. Также можете посетить Бориславский историко-краеведческий музей. Замечу, что сам Борислав – единственный в мире город, расположенный на промышленном месторождении нефти, а также озокерита.

А теперь пора десерта!

Заезжайте в Дрогобыч на кофе с солью

Адрес: Дрогобыч, улица Жупная, 2

Цена: 65 гривен за кофе и 160 гривен за 100 грамм тортика.

Порция: ограничивается только вашей тягой к сладкому.

Конечно, без десерта я вас не оставлю, потому что не годится брать грех на душу. Поэтому однозначно рекомендую посетить также Дрогобыч. Здесь можно остановиться, чтобы полакомиться одной из гастрономических визиток города – кофе с солью, а также тортиком с солью. И для этого следует посетить заведение "Кавун".

Почему кофе и тортик с солью? А все потому, что в Дрогобыче ее добывают. Собственно, рекомендуем перед кофеем посетить местную солеварню, основанную еще в 1390 году. Здесь вы сможете не только увидеть, как появляется местная соль, но и приобрести себе сувенирную продукцию и саму соль, которая поражает своим разнообразием.

Итак, после экскурсии в солеварне посетите "Кавун", чтобы выпить чашечку эспрессо, приготовленного по Дрогобычскому рецепту. В этом напитке смешивается локальная соль с кофейно-сладким вкусом. И это тот случай, когда это не просто туристическая приманка, а действительно вкусный кофе.

Кофе с солью должен попробовать каждый, кто был в Дрогобыче: смотрите видео

А какой кофе без десерта? Заказывайте к нему сразу Дрогобычский торт с солью. Наслаждайтесь каждым кусочком, раскусывая ореховый корж, сливочно-молочное суфле на основе белого шоколада, карамель, корицу и – вишенку на торте – Дрогобычскую соль.

Устройте себе однодневную или многодневную поездку по Львовщине, чтобы не только хорошо отдохнуть и перезагрузиться, но и полакомиться локальными вкусностями, которые однозначно придутся вам по душе!