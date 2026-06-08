Где в Украине водятся ужи, а где гадюки: узнайте ответ
В летнее время в Украине все чаще можно встретить змей во время прогулок в лесу, возле водоемов или даже на дачных участках. Хотя большинство змей, которые у нас водятся не представляют угрозы, однако где их можно встретить – стоит знать.
Директор Львовского городского детского эколого-натуралистического центра Игорь Антахович рассказал в интервью для 24 Канала, где в Украине водятся ужи, а где гадюки.
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Где в Украине можно встретить ужей и гадюк?
По словам специалиста, ужи и гадюки есть по всей Украине. Их различия лишь заключаются в том, что ужи все-таки больше тяготеют к влажным местам. Ближе к рекам, болотам.
Гадюка перемещается практически по всей территории, хотя она тоже нуждается во влажных местах для того, чтобы увлажнить кожу, особенно во время линьки,
– отметил Игорь Антахович.
Каких змей можно чаще всего увидеть в Карпатах?
Чаще всего в Карпатах встречается обычный уж, водяной уж и гадюка двух подвидов, которые теперь даже разделяют на два отдельных вида – гадюка обычная и гадюка Никольского.
Ранее гадюка Никольского считалась черной морфой (вариация окраски, – 24 Канал) гадюки обыкновенной, однако сейчас ее даже выделяют в отдельный вид.
Гадюка Никольского / Фото Pexels
По словам Игоря Антаховича, это та же гадюка, но черной окраски, иногда слегка с коричневатым оттенком. И если она чисто черная, то она имеет даже бархатный отлив.
Кроме ужей и гадюк, можно встретить у нас еще медянку и лесного полоза. Это тоже неядовитые змеи. Их порой люди путают с ядовитыми по незнанию,
– добавил специалист.
Он также добавил, что при встрече со змеей лучше обходить ее и не пытаться ближе подойти. Стоит дать возможность пресмыкающемуся отползти самостоятельно. Люди боятся змей, однако они совсем не заинтересованы в нашей встрече, поэтому первыми начнут избегать контакта.