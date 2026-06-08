Где в Украине водятся ужи, а где гадюки: узнайте ответ

В летнее время в Украине все чаще можно встретить змей во время прогулок в лесу, возле водоемов или даже на дачных участках. Хотя большинство змей, которые у нас водятся не представляют угрозы, однако где их можно встретить – стоит знать.

Директор Львовского городского детского эколого-натуралистического центра Игорь Антахович рассказал в интервью для 24 Канала, где в Украине водятся ужи, а где гадюки.

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Где в Украине можно встретить ужей и гадюк?

По словам специалиста, ужи и гадюки есть по всей Украине. Их различия лишь заключаются в том, что ужи все-таки больше тяготеют к влажным местам. Ближе к рекам, болотам.

Гадюка перемещается практически по всей территории, хотя она тоже нуждается во влажных местах для того, чтобы увлажнить кожу, особенно во время линьки,

– отметил Игорь Антахович.

Каких змей можно чаще всего увидеть в Карпатах?

Чаще всего в Карпатах встречается обычный уж, водяной уж и гадюка двух подвидов, которые теперь даже разделяют на два отдельных вида – гадюка обычная и гадюка Никольского.

Ранее гадюка Никольского считалась черной морфой (вариация окраски, – 24 Канал) гадюки обыкновенной, однако сейчас ее даже выделяют в отдельный вид.



Гадюка Никольского / Фото Pexels

По словам Игоря Антаховича, это та же гадюка, но черной окраски, иногда слегка с коричневатым оттенком. И если она чисто черная, то она имеет даже бархатный отлив.

Кроме ужей и гадюк, можно встретить у нас еще медянку и лесного полоза. Это тоже неядовитые змеи. Их порой люди путают с ядовитыми по незнанию,

– добавил специалист.

Он также добавил, что при встрече со змеей лучше обходить ее и не пытаться ближе подойти. Стоит дать возможность пресмыкающемуся отползти самостоятельно. Люди боятся змей, однако они совсем не заинтересованы в нашей встрече, поэтому первыми начнут избегать контакта.