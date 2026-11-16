Только горы, океан и вы: туристы назвали лучшие места Шотландии для отдыха на природе

Дикая природа, безлюдные пляжи и пейзажи, где за целый день можно не встретить ни одного человека. Такие маршруты по Шотландии идеально подойдут тем, кто устал от городского шума, любит пешие походы и хочет по-настоящему отдохнуть наедине с природой.

О любимых маршрутах для дикого отдыха в Шотландии рассказали читатели издания The Guardian.

Топ 10 мест Шотландии для ценителей дикой природы и уединения

Остров Скай (залив Камасунари и гора Сгурр-на-Стри)

Это место привлекает отсутствием протоптанных троп и невероятными горными панорамами. Поднимаясь по склонам через пустоши к вершине Сгурр-на-Стри, можно увидеть один из лучших пейзажей в Европе – закрытое озеро Лох-Коруиск, окруженное черными скалами хребта Куиллин. На побережье залива во время отлива также легко встретить выдр, охотящихся на крабов.

Квиринг – знаменитый оползневый горный массив, расположенный на севере острова Скай / фото Canva

Тропа Кейп-Рат (от Страткаррона до Форт-Уильяма)

Этот маршрут идеально подходит для суровых зимних походов на большие расстояния. Даже при минусовой температуре и во время штормов путешественники могут останавливаться в традиционных бесплатных горных хижинах. Главная особенность маршрута – максимальная изоляция: за 5 дней пути здесь можно не встретить ни одного человека.

Остров Льюис (пляжи Ардроил и Карниш)

Местность удивляет нетипичным для севера "тропическим" настроением в теплую погоду. Белоснежный песок и бирюзовая вода Атлантики в районе Уиг создают идеальные условия для кемпинга и прогулок на сапбордах. Плывя вдоль скалистых мысов, можно добраться до скрытого пляжа Карниш, который выглядит как нетронутый рай на краю света.

Каменный круг Калланиш недалеко от деревни Калланиш, остров Льюис, Внешние Гебриды, Шотландия / фото Chmee2

Долина Глен-Аффрик

Это место известно проектами по восстановлению дикой природы, которые реализует благотворительная организация Trees for Life. Путешественники могут совместить отдых с волонтерством: жить в отдаленной хижине Атнамуллох, сажать деревья, убирать старые ограждения для оленей, подниматься на холмы и наблюдать за бобрами с каноэ.

Остров Айона

Хотя остров наиболее известен своим средневековым аббатством, его южная часть абсолютно безлюдна и дика. Здесь можно целый день гулять в одиночестве, исследуя заброшенный мраморный карьер и живописные бухты, а вечером быстро вернуться в поселок за едой и напитками.

Полуостров Кинтайр и остров Гиа

Удаленный полуостров прекрасен в любое время года. Зимой здесь согревают вискикурни мирового уровня, камины и свежие морепродукты, не уступающие деликатесам из Обана. Летом стоит посетить соседний остров Гиа, который в солнечную погоду своими пляжами напоминает Карибы.

Каменистое побережье полуострова Кинтайр в Шотландии / фото Johnston's Point Feochaig by John Ferguson

Полуостров Нойдарт

Сюда не ведут автомобильные дороги – добраться можно только многодневным пешим походом или 40-минутным паромом из Маллайга. Вдоль побережья здесь часто встречаются благородные олени и дельфины, а подъем на гору Ладар-Бейн открывает впечатляющие виды на фьорды. В деревне Инвери, расположенной на берегу озера Лох-Невис (или "Озеро небес"), работает самый удаленный паб Великобритании The Old Forge.

Западное побережье (регионы Мойдарт и Арисейг)

Этот маршрут создан для многодневных путешествий на морских каяках. Маршрут позволяет каждый вечер разбивать палатку на новом безлюдном белоснежном пляже, завтракать с видом на острова и грести мимо тюленей, наслаждаясь закатами над морем.

Остров Малл (полуостров Ардминах)

Идеальное место для наблюдения за дикой природой зимой. Здесь можно увидеть морских орланов на верхушках сосен, оленей у дорог и выдр у берега. Прибрежные тропы пролегают сквозь вулканические породы возрастом 60 миллионов лет, ведя к базальтовым колоннам и уникальному окаменелому дереву Маккаллоха, застывшему в лаве.

Национальный парк Кернгормс (маршрут от Гленмора до озера Лох-Эйвон)

Этот маршрут признан лучшим по рекомендациям читателей. Многодневный поход начинается у озера Лох-Морлих и пролегает через леса, где обитают хохлатые синицы, рыжие белки и глухари.

Национальный парк Кернгормс / фото Томаса Энди Брэнсона

Далее тропа ведет мимо горных вершин к высокогорному озеру Лох-Эйвон – одному из самых впечатляющих ледниковых цирков Шотландии, где можно поплавать, полазить по скалам или просто отдохнуть под чистым звездным небом.

Прежде чем отправляться в пеший поход, важно заранее продумать маршрут, оценить его сложность и продолжительность. Не стоит отправляться в горы в одиночку – лучше путешествовать с напарником или группой. Также необходимо проверить прогноз погоды, сообщить близким о своих планах и взять с собой достаточно воды, еды, теплой одежды, аптечку и заряженный телефон!