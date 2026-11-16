Только горы, океан и вы: туристы назвали лучшие места Шотландии для отдыха на природе

Квиринг / Национальный парк Кернгормс / Коллаж 24 Канала, фото Canva / Томас Энди Брэнсон
Дикая природа, безлюдные пляжи и пейзажи, где за целый день можно не встретить ни одного человека. Такие маршруты по Шотландии идеально подойдут тем, кто устал от городского шума, любит пешие походы и хочет по-настоящему отдохнуть наедине с природой.
О любимых маршрутах для дикого отдыха в Шотландии рассказали читатели издания The Guardian.
Топ 10 мест Шотландии для ценителей дикой природы и уединения
- Остров Скай (залив Камасунари и гора Сгурр-на-Стри)
Это место привлекает отсутствием протоптанных троп и невероятными горными панорамами. Поднимаясь по склонам через пустоши к вершине Сгурр-на-Стри, можно увидеть один из лучших пейзажей в Европе – закрытое озеро Лох-Коруиск, окруженное черными скалами хребта Куиллин. На побережье залива во время отлива также легко встретить выдр, охотящихся на крабов.
- Тропа Кейп-Рат (от Страткаррона до Форт-Уильяма)
Этот маршрут идеально подходит для суровых зимних походов на большие расстояния. Даже при минусовой температуре и во время штормов путешественники могут останавливаться в традиционных бесплатных горных хижинах. Главная особенность маршрута – максимальная изоляция: за 5 дней пути здесь можно не встретить ни одного человека.
- Остров Льюис (пляжи Ардроил и Карниш)
Местность удивляет нетипичным для севера "тропическим" настроением в теплую погоду. Белоснежный песок и бирюзовая вода Атлантики в районе Уиг создают идеальные условия для кемпинга и прогулок на сапбордах. Плывя вдоль скалистых мысов, можно добраться до скрытого пляжа Карниш, который выглядит как нетронутый рай на краю света.
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- Долина Глен-Аффрик
Это место известно проектами по восстановлению дикой природы, которые реализует благотворительная организация Trees for Life. Путешественники могут совместить отдых с волонтерством: жить в отдаленной хижине Атнамуллох, сажать деревья, убирать старые ограждения для оленей, подниматься на холмы и наблюдать за бобрами с каноэ.
- Остров Айона
Хотя остров наиболее известен своим средневековым аббатством, его южная часть абсолютно безлюдна и дика. Здесь можно целый день гулять в одиночестве, исследуя заброшенный мраморный карьер и живописные бухты, а вечером быстро вернуться в поселок за едой и напитками.
- Полуостров Кинтайр и остров Гиа
Удаленный полуостров прекрасен в любое время года. Зимой здесь согревают вискикурни мирового уровня, камины и свежие морепродукты, не уступающие деликатесам из Обана. Летом стоит посетить соседний остров Гиа, который в солнечную погоду своими пляжами напоминает Карибы.
- Полуостров Нойдарт
Сюда не ведут автомобильные дороги – добраться можно только многодневным пешим походом или 40-минутным паромом из Маллайга. Вдоль побережья здесь часто встречаются благородные олени и дельфины, а подъем на гору Ладар-Бейн открывает впечатляющие виды на фьорды. В деревне Инвери, расположенной на берегу озера Лох-Невис (или "Озеро небес"), работает самый удаленный паб Великобритании The Old Forge.
- Западное побережье (регионы Мойдарт и Арисейг)
Этот маршрут создан для многодневных путешествий на морских каяках. Маршрут позволяет каждый вечер разбивать палатку на новом безлюдном белоснежном пляже, завтракать с видом на острова и грести мимо тюленей, наслаждаясь закатами над морем.
- Остров Малл (полуостров Ардминах)
Идеальное место для наблюдения за дикой природой зимой. Здесь можно увидеть морских орланов на верхушках сосен, оленей у дорог и выдр у берега. Прибрежные тропы пролегают сквозь вулканические породы возрастом 60 миллионов лет, ведя к базальтовым колоннам и уникальному окаменелому дереву Маккаллоха, застывшему в лаве.
- Национальный парк Кернгормс (маршрут от Гленмора до озера Лох-Эйвон)
Этот маршрут признан лучшим по рекомендациям читателей. Многодневный поход начинается у озера Лох-Морлих и пролегает через леса, где обитают хохлатые синицы, рыжие белки и глухари.
Далее тропа ведет мимо горных вершин к высокогорному озеру Лох-Эйвон – одному из самых впечатляющих ледниковых цирков Шотландии, где можно поплавать, полазить по скалам или просто отдохнуть под чистым звездным небом.
Прежде чем отправляться в пеший поход, важно заранее продумать маршрут, оценить его сложность и продолжительность. Не стоит отправляться в горы в одиночку – лучше путешествовать с напарником или группой. Также необходимо проверить прогноз погоды, сообщить близким о своих планах и взять с собой достаточно воды, еды, теплой одежды, аптечку и заряженный телефон!
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