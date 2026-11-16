Только горы, океан и вы: туристы назвали лучшие места Шотландии для отдыха на природе

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О любимых маршрутах для дикого отдыха в Шотландии рассказали читатели издания The Guardian.

Топ 10 мест Шотландии для ценителей дикой природы и уединения

Остров Скай (залив Камасунари и гора Сгурр-на-Стри)

Это место привлекает отсутствием протоптанных троп и невероятными горными панорамами. Поднимаясь по склонам через пустоши к вершине Сгурр-на-Стри, можно увидеть один из лучших пейзажей в Европе – закрытое озеро Лох-Коруиск, окруженное черными скалами хребта Куиллин. На побережье залива во время отлива также легко встретить выдр, охотящихся на крабов.

Квиринг – знаменитый оползневый горный массив, расположенный на севере острова Скай / фото Canva

Тропа Кейп-Рат (от Страткаррона до Форт-Уильяма)

Этот маршрут идеально подходит для суровых зимних походов на большие расстояния. Даже при минусовой температуре и во время штормов путешественники могут останавливаться в традиционных бесплатных горных хижинах. Главная особенность маршрута – максимальная изоляция: за 5 дней пути здесь можно не встретить ни одного человека.

Остров Льюис (пляжи Ардроил и Карниш)

Местность удивляет нетипичным для севера "тропическим" настроением в теплую погоду. Белоснежный песок и бирюзовая вода Атлантики в районе Уиг создают идеальные условия для кемпинга и прогулок на сапбордах. Плывя вдоль скалистых мысов, можно добраться до скрытого пляжа Карниш, который выглядит как нетронутый рай на краю света.

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Каменный круг Калланиш недалеко от деревни Калланиш, остров Льюис, Внешние Гебриды, Шотландия / фото Chmee2

Долина Глен-Аффрик

Это место известно проектами по восстановлению дикой природы, которые реализует благотворительная организация Trees for Life. Путешественники могут совместить отдых с волонтерством: жить в отдаленной хижине Атнамуллох, сажать деревья, убирать старые ограждения для оленей, подниматься на холмы и наблюдать за бобрами с каноэ.

Остров Айона

Хотя остров наиболее известен своим средневековым аббатством, его южная часть абсолютно безлюдна и дика. Здесь можно целый день гулять в одиночестве, исследуя заброшенный мраморный карьер и живописные бухты, а вечером быстро вернуться в поселок за едой и напитками.

Полуостров Кинтайр и остров Гиа

Удаленный полуостров прекрасен в любое время года. Зимой здесь согревают вискикурни мирового уровня, камины и свежие морепродукты, не уступающие деликатесам из Обана. Летом стоит посетить соседний остров Гиа, который в солнечную погоду своими пляжами напоминает Карибы.

Каменистое побережье полуострова Кинтайр в Шотландии / фото Johnston's Point Feochaig by John Ferguson

Полуостров Нойдарт

Сюда не ведут автомобильные дороги – добраться можно только многодневным пешим походом или 40-минутным паромом из Маллайга. Вдоль побережья здесь часто встречаются благородные олени и дельфины, а подъем на гору Ладар-Бейн открывает впечатляющие виды на фьорды. В деревне Инвери, расположенной на берегу озера Лох-Невис (или "Озеро небес"), работает самый удаленный паб Великобритании The Old Forge.

Западное побережье (регионы Мойдарт и Арисейг)

Этот маршрут создан для многодневных путешествий на морских каяках. Маршрут позволяет каждый вечер разбивать палатку на новом безлюдном белоснежном пляже, завтракать с видом на острова и грести мимо тюленей, наслаждаясь закатами над морем.

Остров Малл (полуостров Ардминах)

Идеальное место для наблюдения за дикой природой зимой. Здесь можно увидеть морских орланов на верхушках сосен, оленей у дорог и выдр у берега. Прибрежные тропы пролегают сквозь вулканические породы возрастом 60 миллионов лет, ведя к базальтовым колоннам и уникальному окаменелому дереву Маккаллоха, застывшему в лаве.

Национальный парк Кернгормс (маршрут от Гленмора до озера Лох-Эйвон)

Этот маршрут признан лучшим по рекомендациям читателей. Многодневный поход начинается у озера Лох-Морлих и пролегает через леса, где обитают хохлатые синицы, рыжие белки и глухари.

Национальный парк Кернгормс / фото Томаса Энди Брэнсона

Далее тропа ведет мимо горных вершин к высокогорному озеру Лох-Эйвон – одному из самых впечатляющих ледниковых цирков Шотландии, где можно поплавать, полазить по скалам или просто отдохнуть под чистым звездным небом.

Прежде чем отправляться в пеший поход, важно заранее продумать маршрут, оценить его сложность и продолжительность. Не стоит отправляться в горы в одиночку – лучше путешествовать с напарником или группой. Также необходимо проверить прогноз погоды, сообщить близким о своих планах и взять с собой достаточно воды, еды, теплой одежды, аптечку и заряженный телефон!