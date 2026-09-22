О направлениях и особенностях отдыха подробнее рассказало издание Express.

Какая погода ждет туристов в сентябре?

По данным WeatherTravel, в сентябре средняя суточная температура в Анталии составляет около 31 градуса тепла. Именно из-за такой погоды британская туристическая блогерша Алиса из Adventures of Alice назвала город "самым жарким местом в Европе для посещения в сентябре".

Температура в сентябре достигает около 31 градуса тепла / фото Canva

Какие пляжи можно посетить в Анталии?

Одним из главных преимуществ курорта остаются его пляжи. В материале отдельно упоминается Лара – это большой песчаный пляж с пологим побережьем и сапфировой водой. Еще один вариант пляж Коньяалты. Его береговую линию обрамляют горы, а рядом расположены пляжные клубы, закусочные и набережная. Помимо пляжного отдыха, туристам рекомендуют обратить внимание на водопады Дюден.

Что посмотреть, кроме моря?

Анталия может заинтересовать и путешественников, которые хотят совместить пляжный отдых с культурной программой. В городе расположен исторический район Калейчи, где можно прогуляться по извилистым каменным улочкам и увидеть здания османского периода. Среди других достопримечательностей ворота Адриана и античный город Перге, который называют одним из наиболее хорошо сохранившихся археологических памятников.

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Античный город Перге: смотреть видео

Еще одна достопримечательность – это Аспендос с хорошо сохранившимся римским амфитеатром. В нем и по сей день проходят музыкальные мероприятия и шоу. Немного дальше от города находится историческое поселение Термессос, расположенное на вершине гор Таурус.

Историческое поселение Термессос / фото TripAdvisor

Проведя в Анталии неделю в конце сентября, британская туристическая блогерша Алиса назвала город красивым и отметила, что готова вернуться сюда снова. Туристический блог Tripwis также положительно отозвался о сентябрьском отдыхе. Автор Ирина отметила, что этот месяц может подойти для пляжной поездки без большого скопления других отдыхающих и по сниженной цене.

Подобным опытом поделился один из пользователей TripAdvisor. Он отметил, что август в Анталии может быть слишком жарким, дорогим и переполненным туристами, поэтому для поездки выбирает конец сентября. По его словам, за семь лет таких поездок погода в целом была хорошей, а дождливых дней было всего несколько.