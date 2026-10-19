Здесь туристы могут познакомиться с различными интересными местами, попробовать вкусные блюда, посетить музеи, сделать красивые фотографии и просто насладиться приятной атмосферой, пишет In Journal.

Куда поехать в ноябре?

Лиссабон

В ноябре температура в Лиссабоне колеблется от 12 °C до 20 °C. Весь центр города находится под охраной ЮНЕСКО. Здесь рекомендуют начать экскурсию с прогулки по старому кварталу Алфама, где расположены достопримечательности и красочные улицы. На реке Тежу или на берегу Атлантического океана рекомендуют посетить один из пляжей.

Среди главных достопримечательностей города – самый длинный подвесной мост в Европе и мост Васко да Гама. Среди других достопримечательностей, которые здесь стоит увидеть: площадь Маркиза де Помбала, проспект Свободы, площадь Рештаурадорес, площадь Россио, площадь Комерсиу, памятник Первооткрывателям и другие.

Визитной карточкой Лиссабона являются желтые трамваи, поэтому на этом виде транспорта стоит прокатиться.

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Афины

В ноябре температура в Афинах составляет от 12 °C до 18 °C. В этом городе есть немало художественных галерей, необычных баров с интересной атмосферой и традиционных греческих ресторанов.

В Афинах туристам рекомендуют посетить Акрополь, Национальный археологический музей, площадь Синтагма, богемный район Плака, храм Зевса Олимпийского и Парламент.

Барселона

В Барселоне температура колеблется от 12 до 18 °C. Туристы обожают этот мегаполис за его историческое наследие, богатую культуру и средиземноморскую атмосферу. Когда-то в столице Каталонии жили Пикассо и Сальвадор Дали.

Туристам здесь рекомендуют посетить площадь Каталонии – отправную точку для экскурсий по городу. Именно отсюда начинается самая известная улица Ла Рамбла, на которой всегда можно увидеть артистов пантомимы и уличных торговцев.

Кроме того, здесь обязательно стоит посетить парк Гуэль, спроектированный Антонио Гауди, а также другие известные достопримечательности. Среди самых известных – Собор Святого Семейства, Каса Мила и Каса Бальо.

К другим важным достопримечательностям Барселоны относятся Волшебный фонтан, Барселонета, Готический квартал, Музей Пикассо, Испанская деревня, Камп Ноу, Аквариум, парк Цитадели.