Сегодня название "Mons Pius" ассоциируется в основном с рестораном в центре Львова, однако более двухсот лет назад оно означало совсем другое. Рассказываем о самых интересных деталях со ссылкой на материал "Фотографии старого Львова".

Как священник возглавил один из самых авторитетных банков Львова?

В конце XVIII века Армянская церковь основала во Львове банк-ломбард "Монс Пиус". На протяжении более ста лет он оставался одним из самых известных финансовых учреждений города. Руководителем банка в конце XIX века стал каноник Ян Мардиросевич.

Он родился в Кутах, в 1880 году стал священником Армянской церкви, а впоследствии благодаря поддержке архиепископа Исааковича быстро поднялся по карьерной лестнице: возглавил приход в Городенке, позже стал каноником, а вскоре получил и должность директора "Монс Пиус".

Сначала Мардиросевич производил впечатление способного руководителя. У него была хорошая зарплата, он получал отдельные средства на нужды банка и пользовался доверием церковного руководства. Однако со временем он начал вести роскошный образ жизни, а его расходы все больше превышали доходы.

Каноник Ян Мардиросевич / фото "Фотографии старого Львова"

Почему банк оказался на грани краха?

Проблемы накапливались постепенно. Сначала Мардиросевич не обладал достаточным опытом в оценке драгоценностей, которые приносили в ломбард. Из-за этого мошенники неоднократно выдавали дешевые камни за дорогие, а обычные вещи – за драгоценности. В результате банк понес значительные убытки.

Впоследствии директор начал выдавать кредиты своим знакомым, которые не спешили их возвращать. Когда средств стало не хватать, он нашел другой способ получить деньги – начал перезакладывать в других банках вещи, которые клиенты оставляли в "Монс пиус". Таким образом, финансовая дыра только увеличивалась.

Не помогли и многочисленные попытки заработать. Мардиросевич инвестировал в кузовную мастерскую, добычу нефти, проекты по освещению Львова и даже запатентовал собственные изобретения. Однако ни один из этих замыслов не увенчался успехом, а банк продолжал терять средства.

Кроме того, священник жил значительно богаче, чем позволяли его доходы. Во время суда свидетели рассказывали о регулярных пирах, азартных играх и дорогих развлечениях. Личные долги руководителя также постоянно росли.

Судебный процесс во львовском Дворце правосудия, начало XX века / фото "Фотографии старого Львова"

Как завершился один из самых громких банковских скандалов Львова?

Весной 1901 года церковное руководство получило анонимное письмо с подробным описанием ситуации в банке. После этого было решено провести ревизию. Когда ревизоры прибыли в "Монс Пиус", Мардиросевич попросил разрешения ненадолго выйти. Однако в банк он больше не вернулся. Вместо этого он сам отправился в прокуратуру, где признался, что из-за его действий в кассе не хватает почти 300 тысяч корон.

Ревизия подтвердила масштабную нехватку средств. Чтобы не допустить потери доверия к Армянской церкви и банку, который более века имел безупречную репутацию, наблюдательный совет решил покрыть убытки собственными средствами.

Ресторан "Mons Pius" / фото "Фотографии старого Львова"

Суд над Мардиросевичем начался в августе 1901 года. Его признали виновным в хищении средств банка и приговорили к тюремному заключению. После освобождения бывший директор прошел покаянные реколлекции, а после Первой мировой войны вернулся в Галичину, где служил в армянском приходе Тысменицы до своей смерти в 1926 году.