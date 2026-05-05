Мог выдержать ядерный удар: тайный бункер Варшавского договора до сих пор стоит возле Франковска

Советские военные 30 лет держали этот объект в Украине в тайне даже от местных. Сейчас туда может приехать любой желающий – и увидеть, что осталось от "Астронавта".

Именно так назывался подземный командный пункт Организации Варшавского договора неподалеку от Ивано-Франковска. Со ссылкой на zbruc.eu рассказываем об этом подробнее.

Смотрите также Эти 5 уютных локаций в Ивано-Франковске покажут вам настоящий дух города

Где возле Ивано-Франковска можно увидеть остатки подземного бункера Варшавского договора?

Между селами Грабовка и Ценжив в Черном лесу, в каких-то чуть более 10 километрах от Ивано-Франковска, скрываются остатки одного из самых секретных объектов СССР. Речь идет о подземном командном пункте войск стран Варшавского договора.

Сейчас известно (в те времена, конечно, любая информация об этом была строго засекречена), что объект с кодовым названием "Астронавт" появился в 1971 году. И вплоть до распада Советского Союза существовал под легендой обычного строевого батальона и военного полигона Прикарпатского ВО (военного округа).

На самом же деле здесь разместили защищенный командный пункт, с которого могли осуществлять стратегическое управление вооруженными силами всех стран Организации Варшавского договора. Защищенный настолько, что мог выдержать прямое попадание ядерной бомбы. Таких построили еще несколько в СССР, чтобы гарантировать управление армией в условиях мировой ядерной войны.

Стоит знать: Варшавский договор – так называют соглашение, по которому создали в 1955 году в противовес НАТО Организацию Варшавского договора, как пишет esu.com.ua. В этот военно-политический союз вошли социалистические страны, что были сателлитами СССР, а руководили всем, понятное дело, в Кремле. В 1991 Организацию распустили из-за распада Советского Союза, но уже в 1992 году ей на смену пришла почти аналогичная структура – ОДКБ (Организация Договора о коллективной безопасности), что существует до сих пор.

Что такое Организация Варшавского договора и как она возникла: смотрите видео historiia928

Оттуда можно было связаться с любой точкой мира. Это гарантировали 600 телефонных каналов, 1500 телеграфных, сверхвысокочастотные передатчики для связи с подводными лодками, подключение к засекреченным магистралям, а еще и радио-, релейная, тропосферная и космическая аппаратура.

Говорят, чтобы отпугнуть слишком любопытных местных, военные распускали слухи о стартовых шахтах ядерных ракет поблизости. На самом деле в этом месте ракет не было, но легенда оказалась живучей и гуляет по сети до сих пор.

Подземное сооружение "Астронавта" было рассчитано на автономное пребывание 450 человек в течение 3 недель. Впрочем, к таким мерам прибегать не приходилось. Сама же здешняя военная часть официально прекратила существование только в 2004 году.

А ви знали, що на 24 Каналі триває місяць подарунків? Знайдіть 5 клікабельних соусів у матеріалах Смачно 24 й долучайтеся до розіграшу призів. Щодня вигравайте набори соусів від партнера та інші класні подарунки. А 6 травня розіграємо головний приз – мультипіч Tefal.

Вот как выглядит заброшенный советский военный объект возле Ценжева: смотрите видео MarikBobalikstudio

Как выглядит "Астронавт" сейчас?

Это место, откровенно говоря, заброшено. Там стоят остатки подземных сооружений, бетонные конструкции и фрагменты оборудования в лесу. Еще лет с десяток назад этого "Астронавта" возле Ценжева рассматривали как потенциальный туристический объект, о чем писали на hromadske.radio, но особого развития эти соображения не получили.

Сейчас же из-за полномасштабной войны России против Украины любые заброшенные военные объекты, в том числе и бывшие советские, перестали быть местом для развлечений. Хотя рисковые энтузиасты самостоятельно находят это таинственное место за Ивано-Франковском и обследуют остатки объекта.

Какие интересные факты о других туристических магнитах Ивано-Франковщины стоит знать?

Из поселка Выгода курсирует уникальный узкоколейный поезд – Карпатский трамвай. Маршрут пролегает по живописным долинам Прикарпатья и открывает доступ к Скалам Довбуша, Гошевскому монастырю отцов василиан и Вышковской смотровой площадке.

В Яремче є водопад Пробий, расположенный на расстоянии легкой пешей прогулки от рынка и ресторанов. Здесь же – традиционный гуцульский базар, где продают изделия местных мастеров, а неподалеку – тропа Довбуша с видами на Карпаты.