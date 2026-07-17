Это стоит того, чтобы встать в 4 утра: 5 мест, где увидеть самый красивый восход солнца в мире
Многие туристы мечтают встретить живописный рассвет в новом месте во время отпуска. В то же время далеко не каждый готов пожертвовать несколькими часами сна, чтобы проснуться еще до рассвета. Однако в мире есть места, где ранний подъем не кажется испытанием, ведь наградой становятся невероятные панорамы, облака, освещенные золотистым светом, и момент, который запоминается на всю жизнь.
Эксперты по путешествиям из популярного туристического путеводителя Lonely Planet рассказали о местах, где они видели самый красивый восход солнца. Увиденное навсегда осталось в их памяти.
В каких местах можно увидеть самый красивый восход солнца?
1. Азорские острова, Португалия
Восход солнца на смотровой площадке Miradouro da Barrosa на острове Сан-Мигель – это нечто удивительное. Здесь можно подняться выше облаков и увидеть, как раскаленное солнце выходит из-за горизонта. И все это в сочетании с видом на бескрайний Атлантический океан. Бриджит Фитцгиббонс показалось, будто она попала в другое измерение. Правда, просыпаться придется действительно очень рано, ведь сначала нужно подняться на гору.
2. Северная территория, Австралия
Более 500 миллионов лет назад здесь образовалась впечатляющая скала Улуру, которая на протяжении многих лет была священной для аборигенов. Акация Габриэль прожила в Австралии год и никогда не испытывала более сильного единения со страной, чем наблюдая за восходом солнца, отражавшимся от огромных скал. В тот момент ей казалось, что Улуру жива и движется, ведь ее ландшафт под воздействием солнечных лучей постоянно менялся. Это было удивительное зрелище, ведь на рассвете за ним можно наблюдать в абсолютной тишине.
3. Национальный парк Хванге, Зимбабве
Чамида Форд недавно вернулась из путешествия по Зимбабве, где провела много времени на сафари в крупнейшем в стране заповеднике дикой природы – Хванге. Именно здесь она видела самые красивые восходы солнца – когда просыпаешься на рассвете посреди дикой природы и видишь, как слоны и зебры тоже начинают свой день.
4. Национальный парк Торрес-дель-Пайне, Чили
Чтобы увидеть самый красивый рассвет в своей жизни, Кэролайн Трефлер проснулась в 4 часа утра и в полной темноте отправилась в горы. По дороге она ужасно замерзла и однажды даже заблудилась, но когда день начал светлеть, стало ясно, что все усилия того стоили. Женщина увидела, как солнце восходит над бирюзовым ледниковым озером, окрашивая гранитные горные вершины в золотисто-оранжевый цвет.
Этот удивительный момент длился недолго, потому что совсем скоро небо покрылось облаками и пошел снег. Туристка быстро отправилась обратно, но была счастлива, что увидела эту красоту собственными глазами.
Национальный парк Торрес-дель-Пайне / Фото saurav sarker
5. Аляска, США
Самый красивый рассвет Сары Стокинг был зимним и холодным. Она вместе с семьей ночевала в базовом лагере на Аляске, где туристы наблюдают за северным сиянием, случайно проснулась на рассвете и увидела, как в небе что-то вспыхивает. Женщина быстро разбудила родных, и они поспешили выйти на улицу в холодное морозное утро, чтобы не пропустить это зрелище.
Разноцветные огни в небе то и дело вспыхивали, а затем взошло солнце и окрасило небо сначала в розовый, а затем в бледно-голубой цвет.
Рассвет на Аляске / Фото Lonely Planet
Каждый рассвет длится всего несколько минут, но именно эти мгновения нередко становятся самыми яркими воспоминаниями о путешествии. Если ради них придется проснуться рано утром – такая жертва точно оправдается.