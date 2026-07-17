Это стоит того, чтобы встать в 4 утра: 5 мест, где увидеть самый красивый восход солнца в мире

Многие туристы мечтают встретить живописный рассвет в новом месте во время отпуска. В то же время далеко не каждый готов пожертвовать несколькими часами сна, чтобы проснуться еще до рассвета. Однако в мире есть места, где ранний подъем не кажется испытанием, ведь наградой становятся невероятные панорамы, облака, освещенные золотистым светом, и момент, который запоминается на всю жизнь.

Эксперты по путешествиям из популярного туристического путеводителя Lonely Planet рассказали о местах, где они видели самый красивый восход солнца. Увиденное навсегда осталось в их памяти.

В каких местах можно увидеть самый красивый восход солнца?

1. Азорские острова, Португалия

Восход солнца на смотровой площадке Miradouro da Barrosa на острове Сан-Мигель – это нечто удивительное. Здесь можно подняться выше облаков и увидеть, как раскаленное солнце выходит из-за горизонта. И все это в сочетании с видом на бескрайний Атлантический океан. Бриджит Фитцгиббонс показалось, будто она попала в другое измерение. Правда, просыпаться придется действительно очень рано, ведь сначала нужно подняться на гору.

Восход солнца на острове Сан-Мигель / Фото Lonely Planet

2. Северная территория, Австралия

Более 500 миллионов лет назад здесь образовалась впечатляющая скала Улуру, которая на протяжении многих лет была священной для аборигенов. Акация Габриэль прожила в Австралии год и никогда не испытывала более сильного единения со страной, чем наблюдая за восходом солнца, отражавшимся от огромных скал. В тот момент ей казалось, что Улуру жива и движется, ведь ее ландшафт под воздействием солнечных лучей постоянно менялся. Это было удивительное зрелище, ведь на рассвете за ним можно наблюдать в абсолютной тишине.

Восход солнца у Улуру / Фото Lonely Planet

3. Национальный парк Хванге, Зимбабве

Чамида Форд недавно вернулась из путешествия по Зимбабве, где провела много времени на сафари в крупнейшем в стране заповеднике дикой природы – Хванге. Именно здесь она видела самые красивые восходы солнца – когда просыпаешься на рассвете посреди дикой природы и видишь, как слоны и зебры тоже начинают свой день.

Туристы в Национальном парке Хванге / Фото Thabo Tyler Mpofu

4. Национальный парк Торрес-дель-Пайне, Чили

Чтобы увидеть самый красивый рассвет в своей жизни, Кэролайн Трефлер проснулась в 4 часа утра и в полной темноте отправилась в горы. По дороге она ужасно замерзла и однажды даже заблудилась, но когда день начал светлеть, стало ясно, что все усилия того стоили. Женщина увидела, как солнце восходит над бирюзовым ледниковым озером, окрашивая гранитные горные вершины в золотисто-оранжевый цвет.

Этот удивительный момент длился недолго, потому что совсем скоро небо покрылось облаками и пошел снег. Туристка быстро отправилась обратно, но была счастлива, что увидела эту красоту собственными глазами.



Национальный парк Торрес-дель-Пайне / Фото saurav sarker

5. Аляска, США

Самый красивый рассвет Сары Стокинг был зимним и холодным. Она вместе с семьей ночевала в базовом лагере на Аляске, где туристы наблюдают за северным сиянием, случайно проснулась на рассвете и увидела, как в небе что-то вспыхивает. Женщина быстро разбудила родных, и они поспешили выйти на улицу в холодное морозное утро, чтобы не пропустить это зрелище.

Разноцветные огни в небе то и дело вспыхивали, а затем взошло солнце и окрасило небо сначала в розовый, а затем в бледно-голубой цвет.



Рассвет на Аляске / Фото Lonely Planet

Каждый рассвет длится всего несколько минут, но именно эти мгновения нередко становятся самыми яркими воспоминаниями о путешествии. Если ради них придется проснуться рано утром – такая жертва точно оправдается.