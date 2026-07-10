Изнурительная жара, радиация и штрафы: где опасно собирать грибы этим летом

Летняя жара превращает одно из любимых увлечений украинцев в опасную лотерею. Помимо коварных токсинов в обезвоженных грибах, любителей лесных прогулок поджидают строгие правила заповедников и скрытые сезонные угрозы.

Именно поэтому очень важен выбор подходящего места для сбора. И 24 Канал расскажет об этом чуть подробнее.

Почему летняя жара превращает грибы в яд?

Тихая охота – это не просто увлекательное хобби, а настоящее искусство, требующее незаурядной бдительности, особенно когда летняя жара и длительное отсутствие осадков вносят свои опасные коррективы. В экстремальных погодных условиях даже вполне съедобные грибы могут мгновенно потерять влагу и превратиться в настоящие губки, впитывающие токсичные вещества и тяжелые металлы.

Самая большая ошибка новичков – собирать грибы вблизи автомобильных трасс, железнодорожных путей, промышленных гигантов или мусорных свалок. Грибница обладает уникальной способностью высасывать из почвы и накапливать всю таблицу Менделеева. Даже самый красивый белый гриб, найденный у дороги, может содержать опасную концентрацию свинца и кадмия.

Отдельное табу – территории, пострадавшие от Чернобыльской катастрофы, в частности отдельные лесные массивы Киевской и Житомирской областей. Грибы являются активными накопителями радионуклидов, и если период полураспада опасного цезия составляет около 30 лет, то некоторые изотопы урана и плутония сохраняют свои опасные свойства миллионы лет.

Какие штрафы грозят грибникам?

Еще один существенный нюанс – опасность может подстерегать ваш кошелек. Попытка собирать грибы в заповедниках, национальных парках или ботанических заказниках Украины строго запрещена законом. Кроме того, за сбор редких грибов, занесенных в Красную книгу Украины, предусмотрены штрафы. Суммы, впрочем, к сожалению, невелики – от 17 до 51 гривны (плюс возмещение нанесенного природе ущерба).

Для сравнения, за рубежом, например – в соседней Польше, правила более строгие. Там действует строгое табу на тихую охоту в национальных парках, природных заповедниках, молодых лесопосадках высотой до 4 метров, а также в частных лесах без разрешения владельца. За нарушение этих правил или сбор видов, находящихся под охраной (а их в Польше более двухсот), грибникам грозит многотысячный штраф.

Обратите внимание! Ни один кулинарный шедевр не стоит риска для жизни или финансовых потерь. Выбирайте только проверенные, экологически чистые и разрешенные места для сбора грибов. И, конечно же, не собирайте грибы вблизи военных объектов – по понятным причинам.

Интересный опыт сбора лесных грибов в Украине: смотрите видео TerraSilvania

Какие еще опасности подстерегают в лесу летом?

Помимо рисков, связанных непосредственно с токсичностью самих грибов в жаркий период, любителям лесных прогулок следует учитывать и другие серьезные сезонные опасности. В частности, во время похода в лес или парк резко возрастает угроза укусов клещей, являющихся переносчиками боррелиоза (болезни Лайма). Эпидемиологи призывают обязательно надевать закрытую одежду, пользоваться репеллентами и тщательно осматривать себя после возвращения домой.

Кроме того, в летний период существенно возрастает риск заражения лептоспирозом – опасным бактериальным заболеванием, переносимым грызунами. Заражение чаще всего происходит через микротрещины на коже при контакте с влажной почвой, скошенной травой или во время купания в открытых водоемах.

Не менее опасно и приобретение лесных трофеев на стихийных рынках или у дороги. В жаркие дни, когда температура воздуха превышает 30 градусов, любые продукты без надлежащего охлаждения портятся за считанные часы.

Где в Украине искать самые урожайные грибные места?

Для тех, кто планирует безопасную и щедрую тихую охоту, важно знать наиболее благоприятные места. Традиционным лидером по урожайности являются Карпаты, где уникальный горный климат создает идеальные условия для роста сотен видов грибов. В частности, во Львовской, Ивано-Франковской и Закарпатской областях можно найти настоящих королей леса – белые грибы, а также лисички, подберезовики и подосиновики.

Помимо горных склонов, своими лесными сокровищами славится и Полесье (Житомирская, Ровенская и Волынская области). А в Центральной Украине ценителям рекомендуют выбирать лиственные и смешанные леса Киевской, Черкасской и Полтавской областей.