10 солнечных направлений Европы, которые стоит посетить зимой: куртка не понадобится

Зима в Европе не обязательно сопровождается морозами и снегом. На самом деле есть несколько южных направлений, где можно насладиться солнечной погодой, спокойными прогулками по побережью, а также более низкими ценами на жилье и аренду автомобилей.

Lonely Planet советует не ждать весны, чтобы спланировать путешествие в теплые края. В Европе еще достаточно мест, где зимой можно гулять без многослойной одежды и ловить солнце.

В список вошли направления, которые сочетают мягкий климат, море, интересную архитектуру и более спокойный ритм жизни, чем в разгар летнего сезона. Именно поэтому зимние поездки сюда часто обходятся дешевле, а отдых получается более комфортным и менее суетливым.

Какие направления подходят для путешествий зимой?

В подборке речь идет о десяти европейских локациях, где зима больше похожа на затяжную осень, чем на снежное время года. Именно туда советуют ехать тем, кто хочет совместить прогулки, море, местную кухню и несколько дней без толп туристов.

10 направлений, которые стоит рассмотреть для солнечного отдыха зимой:

Алгарве, Португалия;

Бирюзовое побережье, Турция;

Мальта;

Сицилия, Италия;

Кипр;

Севилья, Испания;

Канарские острова, Испания;

Мадейра, Португалия;

Балеарские острова, Испания;

Крит, Греция.

На Мальте зимой тепло

Такие направления обычно ценят не только за погоду, но и за более спокойную атмосферу. Зимой там легче увидеть города без летнего ажиотажа, а также найти более выгодные варианты жилья и аренды автомобиля.

мягкий климат и больше солнечных дней;

меньше толп в популярных местах;

лучшие цены на путешествия вне сезона;

возможность совместить отдых у моря с экскурсиями.

Именно поэтому зимние маршруты становятся все более популярными среди тех, кто ищет не лыжи, а тепло и тишину. Для многих путешественников это еще и шанс увидеть знакомые европейские города в совершенно ином ритме.

Что стоит учесть перед зимней поездкой?

При планировании такого путешествия важно учитывать не только среднюю температуру, но и влажность, ветер и продолжительность светового дня. Иногда именно эти мелочи больше всего влияют на впечатления от отдыха.

Эксперты советуют также проверять расписание местного транспорта и режим работы заведений, ведь в низкий сезон часть сервисов работает по сокращенному графику. Зато именно в этот период можно спокойнее спланировать прогулки, экскурсии и поездки на побережье.