10 солнечных направлений Европы, которые стоит посетить зимой: куртка не понадобится

Удивительные места Европы, где зимой светит солнце / Коллаж 24 Канала
Зима в Европе не обязательно сопровождается морозами и снегом. На самом деле есть несколько южных направлений, где можно насладиться солнечной погодой, спокойными прогулками по побережью, а также более низкими ценами на жилье и аренду автомобилей.
Lonely Planet советует не ждать весны, чтобы спланировать путешествие в теплые края. В Европе еще достаточно мест, где зимой можно гулять без многослойной одежды и ловить солнце.
В список вошли направления, которые сочетают мягкий климат, море, интересную архитектуру и более спокойный ритм жизни, чем в разгар летнего сезона. Именно поэтому зимние поездки сюда часто обходятся дешевле, а отдых получается более комфортным и менее суетливым.
Какие направления подходят для путешествий зимой?
В подборке речь идет о десяти европейских локациях, где зима больше похожа на затяжную осень, чем на снежное время года. Именно туда советуют ехать тем, кто хочет совместить прогулки, море, местную кухню и несколько дней без толп туристов.
10 направлений, которые стоит рассмотреть для солнечного отдыха зимой:
- Алгарве, Португалия;
- Бирюзовое побережье, Турция;
- Мальта;
- Сицилия, Италия;
- Кипр;
- Севилья, Испания;
- Канарские острова, Испания;
- Мадейра, Португалия;
- Балеарские острова, Испания;
- Крит, Греция.
На Мальте зимой тепло
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Такие направления обычно ценят не только за погоду, но и за более спокойную атмосферу. Зимой там легче увидеть города без летнего ажиотажа, а также найти более выгодные варианты жилья и аренды автомобиля.
- мягкий климат и больше солнечных дней;
- меньше толп в популярных местах;
- лучшие цены на путешествия вне сезона;
- возможность совместить отдых у моря с экскурсиями.
Именно поэтому зимние маршруты становятся все более популярными среди тех, кто ищет не лыжи, а тепло и тишину. Для многих путешественников это еще и шанс увидеть знакомые европейские города в совершенно ином ритме.
Что стоит учесть перед зимней поездкой?
При планировании такого путешествия важно учитывать не только среднюю температуру, но и влажность, ветер и продолжительность светового дня. Иногда именно эти мелочи больше всего влияют на впечатления от отдыха.
Эксперты советуют также проверять расписание местного транспорта и режим работы заведений, ведь в низкий сезон часть сервисов работает по сокращенному графику. Зато именно в этот период можно спокойнее спланировать прогулки, экскурсии и поездки на побережье.
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