Особенно популярными для таких путешествий остаются Карпаты и западные регионы Украины. Здесь можно совместить активный отдых с прогулками, знакомством с местными традициями, гастрономией и просто возможностью побыть на лоне природы.

Яремче: водопад, горы и неспешные прогулки

Яремче подойдет тем, кто хочет проникнуться атмосферой Карпат, но не планирует посвящать весь праздничный уик-энд сложным походам. Одно из мест, куда стоит отправиться, водопад Пробой. Рядом расположен известный сувенирный рынок, где можно приобрести изделия местных мастеров.

А дальше можно просто прогуляться по городу, зайти в ресторан с гуцульской кухней или отправиться на одну из легких карпатских троп. По желанию поездку можно дополнить посещением Буковеля. Там доступны подъемы на канатной дороге, прогулки в горах и другие развлечения.

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Сувенирный рынок в Яремче: смотреть видео

Верховина: когда хочется не только природы

Верховина – вариант для тех, кто хочет чуть больше погрузиться в атмосферу Карпат. Здесь можно посетить музеи, посвященные гуцульской культуре, познакомиться с традициями региона, попробовать местные блюда и отправиться на прогулку в горы. Для активного отдыха неподалеку доступны маршруты различной сложности, а любители приключений могут попробовать рафтинг на Черном Черемоше.

Верховина / фото Zybikok

Местные туроператоры в 2026 году предлагают, в частности, отдельные экскурсии в Верховину и сплавы по реке. Поэтому Верховина может стать хорошим выбором для тех, кому хочется провести День Независимости не просто на природе, но и открыть для себя украинские традиции.

Шацкие озера: если хочется отдохнуть у воды

Не обязательно ехать в горы, чтобы провести праздничные выходные на природе. Шацкие озера на Волыни – совсем другой формат отдыха. Самое известное из них Свитязь. Здесь можно провести день у воды, арендовать лодку или SUP, устроить пикник и просто отдохнуть без насыщенной экскурсионной программы. Такой вариант особенно подойдет компаниям друзей или семьям, которые хотят на несколько дней сбежать из города и совместить День Независимости с летним отдыхом.

Шацкие озера / фото Юрий Веремчук

Хотин: для тех, кто хочет добавить к отдыху немного истории

Хотин стоит рассматривать вместе с Бакотой или Каменцем-Подольским. Главная достопримечательность здесь Хотинская крепость, возвышающаяся над Днестром. Прогулка по крепости позволяет не просто полюбоваться пейзажами, но и сделать путешествие более содержательным.

Как выглядит Хотинская крепость: смотреть видео

А после экскурсии можно продолжить маршрут в направлении Каменца-Подольского или Бакоты. Такой маршрут особенно удобен для праздничных выходных: за два дня можно увидеть сразу несколько разных мест.

Не хочется самостоятельно составлять маршрут?

Если на День Независимости хочется куда-нибудь поехать, но нет желания самостоятельно искать жилье, продумывать переезды и составлять программу на каждый день, можно присмотреться к организованным турам. Туристические компании на 24 августа организуют специальные поездки по Карпатам и другим регионам Украины.

В программу обычно входят сразу несколько туристических объектов, транспорт, сопровождение и проживание, а питание и отдельные экскурсии могут зависеть от конкретного предложения. Например, одни из туров на 24 августа 2026 года стоят примерно 6000 грн за взрослого и рассчитаны на четыре дня и три ночи.

Другие карпатские программы на 24 августа стоят от 7090 грн за четырехдневную поездку. Есть и более короткие варианты. Например, двухдневный тур с посещением Каменца-Подольского, Хотинской крепости, Бакоты и круизом по Днестру в августе 2026 года предлагают за 2395 грн.

Поэтому организованный тур может стать удобным решением для тех, кто хочет за несколько праздничных дней увидеть как можно больше, не тратя время на планирование. К тому же путешествие в группе – это возможность познакомиться с новыми людьми и найти компанию для будущих поездок.