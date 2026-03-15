За кадром "Грешников": какие реальные локации стали местом съемок культового фильма

Фильм "Грешники" Райана Куглера переносит зрителей в 1930-е годы на юг США, в городок Кларксдейл. Съемки проходили на исторических плантациях Луизианы, включая Лорел-Вэлли и Дубовую аллею, где создатели воссоздали аутентичные локации.

Новый фильм Райана Куглера стал одной из самых ожидаемых премьер года. "Грешники" – это ужас, который сочетает вампирскую мистику, фольклор, напряженную атмосферу времен Джима Кроу, блюзовые вечеринки, бутлегерство, секс и кровь.

Какой сюжет фильма "Грешники"?

Действие фильма происходит в городке Кларксдейл, Миссисипи в 1932 году. Два богатых брата Смоук и Стек возвращаются домой после работы в Чикаго на службе у Аль Капоне, рассказывает Time Out Worldwide.



Они привозят груз контрабандного алкоголя и планируют устроить вечеринку в новом баре за городом. Во время подготовки к вечеринке они собирают музыкантов, расклеивают объявления и закупают провизию, но за городом их ждет зловещая, бессмертная сила.

Где снимали фильм "Грешники"?

Хотя события фильма происходят в Миссисипи, снимали его в Луизиане. В округе Дональдсонвилл на берегу Миссисипи историческая улица Railroad Avenue превратилась в дорогу 1930-х годов: фасады зданий покрасили, дорогу покрыли грунтом, а для сцены, где братья планируют вечеринку, привезли старые автомобили.

Для этого участка также построили более десятка маленьких магазинов, газовую станцию, кинотеатр, парикмахерскую и отель. Ранний этап фильма показывает дом Энни, любимой Смоука, который был в округе Сент-Бернард. Здесь герои встречаются после его возвращения из Чикаго.

Плантация была выбрана из-за огромных дубов из 1800-х годов, под которыми проходили съемки. Основное действие в баре происходит в Брейтвейте, где старый склад превратили в музыкальный барель-хаус. Локация была удалена и окружена водой и деревьями, чтобы передать нужное настроение.

Во время подготовки к съемкам команда сталкивалась с высокой травой и местной дичью, включая аллигаторов и змей. Для каждой локации продюсеры и режиссер использовали исторические фотографии, видео, книги и музыку, чтобы создать максимально аутентичный образ Юга США начала 1930-х годов и передать нужную атмосферу.

Некоторые сцены фильма "Грешники" снимали и на плантации Лорел-Вэлли в приходе Лафурш, где когда-то выращивали сахарный тростник. Это одна из крупнейших плантаций региона, основана в конце 1700-х годов, рассказывает CN Traveller. Режиссеры и команда снимали небольшую часть территории, а на другой стороне дороги даже построили церковь для съемок.

