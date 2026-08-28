Какое место в самолете выбрать тем, кто боится полетов: эксперт рассказал, где лучше сидеть

Правильно выбранное место в самолете может заметно повлиять на самочувствие людей, которые испытывают дискомфорт во время полетов. Страх перед авиаперелетами нередко связан с замкнутым пространством, ощущением отсутствия контроля над ситуацией или тревогой из-за турбулентности.

По словам специалиста по туризму Рики Дюрранса, заранее продуманное бронирование места в самолете способно сделать перелет более спокойным, пишет Express. Поэтому стоит обратить внимание не только на цену, но и на расположение места в салоне.

Какое место является лучшим во время полета?

Для пассажиров, которые довольно остро реагируют на периоды турбулентности, одним из лучших вариантов считаются места в районе крыла самолета. Эта часть расположена близко к центру тяжести воздушного судна, поэтому тряска здесь ощущается слабее.

Также хорошим вариантом является место между окном и проходом. Такое кресло у прохода подойдет тем, кому трудно находиться в ограниченном пространстве. А пассажирам, которым важно видеть горизонт, подойдет место у окна, чтобы лучше ориентироваться в пространстве во время движения самолета.

Кроме того, эксперт обратил внимание на кресла, откуда видны откидные сиденья бортпроводников. Нахождение рядом с экипажем может создавать ощущение безопасности и психологического комфорта.



Выбор места важен для комфортного полета / Фото Pexels

Каких мест в самолете лучше избегать?

Пассажирам, которые переживают из-за турбулентности, не стоит выбирать хвостовую часть самолета, поскольку в этом месте могут ощущаться еще более сильные колебания.

Также не стоит выбирать места возле туалетов, если во время полета сложно расслабиться. В этой зоне часто появляются пассажиры, возникает шум и суета. Для тревожных людей это станет еще большим раздражителем.

При бронировании стоит учитывать собственную реакцию на полет. Для кого-то важной будет минимальная турбулентность в районе крыла, а кому-то поможет возможность свободно вставать с места или находиться неподалеку от бортпроводников.