Издание El Debate опубликовало подборку из десяти самых фотогеничных улиц страны. В список вошли самые разные места – от знаменитых городских проспектов Мадрида и Барселоны до исторических улочек Севильи, Кордовы и Тенерифе.

Какие улицы Испании попали в этот фотогеничный список?

Эта подборка оказалась не просто перечнем красивых адресов, а своеобразной картой городов, где каждая улица имеет свой характер и туристическую "визитку".

Среди самых известных локаций в подборке оказались:

Гран-Виа в Мадриде;

Пасео-де-Грасия в Барселоне;

Маркес-де-Лариос в Малаге;

Знаменитая улица Гран-Виа в Мадриде

В списке есть и места, где красота заключается не в масштабах, а в деталях – например, в белых фасадах, цветах, арках и старинной городской застройке.

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Особое внимание в подборке уделено улицам, которые служат настоящими визитными карточками своих городов. Именно поэтому в список вошли:

Каррера-дель-Дарро в Гранаде;

Кальеха-де-лас-Флорес в Кордове;

Сан-Педро в Осуне;

Сан-Агустин в Сан-Кристобаль-де-ла-Лагуна;

Руа-ду-Франко в Сантьяго-де-Компостела.

Известная локация Кальеха-де-лас-Флорес в Кордове

Когда лучше всего фотографировать эти улицы?

В подборке есть и практические советы для тех, кто планирует не просто прогулку, а именно удачный фотомомент. Например, улицу Бетис в Севилье рекомендуют посетить на закате, когда набережная и фасады зданий приобретают более мягкое освещение, а улица Лариос в Малаге особенно эффектно выглядит зимой, когда город украшает праздничная иллюминация.

Эта подборка интересна тем, что сочетает в себе очень туристические маршруты и менее очевидные места, куда обычно не ведут стандартные путеводители. Именно это и делает подборку удобной не только для фотографирования, но и для планирования короткой прогулки по городу.

Такой подход показывает, что в Испании фотогеничность – это не только известные площади и бульвары, но и улочки, где хорошо сохранились история, ритм города и его повседневная жизнь. Поэтому подборка может пригодиться и тем, кто охотится за кадрами, и тем, кто просто ищет интересные маршруты для прогулки.