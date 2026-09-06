Итальянскую деревню назвали самым счастливым местом Европы: почему она так впечатляет

Живописное село на Амальфитанском побережье возглавило рейтинг самых счастливых мест для путешествий в Италии и Европе. Именно здесь путешественники оставляют больше всего восторженных отзывов, описывая положительные эмоции и ощущение счастья.

Речь идет о Позитано, которое эксперты ирландской компании по страхованию путешествий JustCover поставили на первое место.

Почему особенна Позитано?

Одной из причин популярности деревни является его расположение. Позитано буквально расположен на скалах, которые омывает море, а склоны заполнены разноцветными домами в пастельных тонах.

Чтобы составить рейтинг, специалисты проанализировали более миллиона отзывов в интернете. Исследование охватило 155 популярных направлений отдыха, а также различные типы туристических локаций – от достопримечательностей до курортов.

Среди отзывов исследователи уделяли особое внимание словам туристов, которые писали, что это место "сделало их счастливыми".

Позитано набрало 69 баллов из 100 и заняло 15-е место в мировом рейтинге самых счастливых туристических направлений.

Впечатляющий Позитано: смотрите видео

На самом деле, увидев фотографии этого итальянского курорта, совсем несложно понять, почему он получает так много восторженных отзывов. Позитано – это узкие извилистые улочки, дома насыщенных цветов, крутые склоны и панорамы моря, которые создают почти сказочную атмосферу.

Эту красивую картину дополняют местные галечные пляжи с разноцветными полосатыми зонтиками, которые часто можно увидеть на фото в соцсетях.

Пляж в Позитано: смотрите видео

Популярность Позитано в последние годы значительно возросла, а вместе с этим обострилась проблема чрезмерного туризма. Особенно много туристов приезжает сюда летом.

Однако тем, кто хочет насладиться спокойной атмосферой, стоит рассмотреть осеннюю поездку. В этот период туристов становится меньше, но погода остается еще теплой.

В европейскую десятку также вошла Флоренция, занявшая четвертое место. Рим оказался на десятой позиции. Город Тулум в Мексике возглавил рейтинг самых счастливых мест.