Йдеться про Позітано, яке експерти ірландської компанії зі страхування подорожей JustCover включили на перше місце.

Чим особливе Позітано?

Однією з причин популярності села є його розташування. Позітано буквально розташований на скелях, які омиває море, а схилі заповнені різнокольоровими пастельними будинками.

Щоб скласти рейтинг, фахівці проаналізували понад мільйон відгуків в інтернеті. Дослідження охопило 155 популярних напрямків відпочинку, а також різні типи туристичних локацій – від визначних пам’яток до курортів.

Серед відгуків дослідники особливу увагу звертали на слова туристів, які писали, що це місце "зробило їх щасливими".

Позітано набрав 69 балів зі 100 й посів 15-те місце у світовому рейтингу найщасливіших туристичних напрямків.

Пальне Середні ціни в мережі АЗС «Amic Energy» станом на

Вражаюче Позітано: дивіться відео

Насправді побачивши світлини цього італійського курорту, зовсім нескладно зрозуміти, чому воно отримує так багато захоплених відгуків. Позітано – це вузькі звивисті вулички, будинки насичених кольорів, стрімкі схили та панорами моря, які створюють майже казкову атмосферу.

Цю красиву картину доповнюють місцеві галькові пляжі з різнокольоровими смугастими парасольками, які часто можна побачити на фото у соцмережах.

Пляж у Позітано: дивіться відео

Популярність Позітано в останні роки суттєво зросла, а разом із цим загострилася проблема надмірного туризму. Особливо багато туристів сюди приїжджає влітку.

Однак тим, хто хоче насолодитися спокійною атмосферою, варто розглядати осінню поїздку. У цей період туристів стає менше, але погода залишається ще теплою.

До європейської десятки також потрапила Флоренція, яка посіла четверте місце. Рим опинився на десятій позиції. Місто Тулум у Мексиці очолило першу позицію найщасливішого місця.