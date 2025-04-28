Белоснежные пляжи и кристальная вода: куда поехать, чтобы увидеть самое чистое море в мире

Едва ли не каждый, кто планирует отдых у моря, в первую очередь узнает, насколько чистые пляжи и водоемы. Пожалуй, все мечтают побывать на белых пляжах и поплавать в кристально чистой воде.

Найти идеальное для купания море может практически в каждом уголке мира, пишет 24 Канал. Однако есть несколько морей, которые поразят вас своей чистотой и невероятными пейзажами.

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Карибское море

В большинстве туристических путеводителей Карибское море указано как одно из самых чистых для купания. Это море – это настоящий рай для любителей пляжного отдыха.

На побережье Карибского моря путешественники найдут белоснежные пляжи, лазурную воду и живописные острова. Также это море известно своими коралловыми рифами и богатством подводного мира.



Карибское море / Фото Mirangel Ferrini

Особенно чистое Карибское море вокруг Багамских, Каймановых островов и Теркс и Кайкос.

Средиземное море

Средиземное море чрезвычайно популярно среди европейских туристов и может сложиться впечатление, что это не самое чистое море в мире. Однако есть несколько мест, где можно увидеть Средиземное море во всей его красе.

В частности, говорится о Средиземном море возле Сардинии в Италии. Привлекательность острова заключается в непревзойденной красоте природы, которая совсем не затронута рукой человека.



Пляж в Ористано / Фото sportbay

Замечательное побережье с синей водой и белым песком привлекает тысячи туристов. Специфика местных ландшафтов максимально очищает душу и наполняет ее новым чистым светом.

Индийский океан

Сейшельские острова и Мальдивы – это два места, где мечтает побывать каждый ценитель пляжного отдыха. Вокруг этих островов Индийский океан.

Вода вокруг Мальдивских и Сейшельских островов невероятно теплая и считается одной из лучших в мире для купания, дайвинга и снорклинга. Кроме того, на Сейшелах или Мальдивах приятно быть отдохнуть с детьми.



Мальдивы / Фото Raj Raj

На Мальдивах благодаря лагунам вода часто спокойная и абсолютно бирюзовая. В то же время особенность Сейшелов заключается в гранитных скалах и белых пляжах, которые создают сказочные пейзажи.