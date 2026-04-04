Вы не догадаетесь: этот город признан гастрономической столицей мира

Один из европейских городов получил звание лучшего направления в мире для гурманов. В новом исследовании проанализировали кулинарные мастер-классы, рейтинги заведений и меню ресторанов.

По итогам анализом лидером стала Флоренция в Италии, пишет Mirror. В общем Италия показала впечатляющий результат, заняв первые 3 места. Вторую позицию заняло Палерму, а третью – Болонья.

Читайте также Храмы старше пирамид и города без авто: эта страна поражает даже опытных туристов

Далее в рейтинге оказались Рим и Лиссабон, которые разделили четвертое место. Пятую строчку заняли несколько популярных направлений: Венеция, Брюссель и Барселона.

Почему Флоренция заняла первое место?

Во Флоренции более 200 тысяч гастрономических активностей, среди которых 231 кулинарный курс. Более 74% из них имеют рейтинг 4 или выше звезд. Приятной для путешественников является доступность перелетов.

Сегодня путешественники хотят видеть не только новые места, но и чувствовать их. Еда – один из лучших способов окунуться в культуру, поскольку она связана с традициями и образом жизни,

– добавила менеджер по туризму Кэсси Стикленд.

По ее словам, кулинарные мастер-классы за рубежом дают возможность попробовать что-то новое и получить практические навыки, которые можно привезти домой.



Планируя путешествия в 2026 году, эксперты советуют обратить внимание на туры с гастрономической составляющей. Начать стоит с местных рынков, а завершить трапезой с блюдами, приготовленными собственноручно.

Особенно ценным считается опыт итальянских семей, где можно научиться рецептам.

Что попробовать во Флоренции?

Знакомство с местными блюдами рекомендуется начать с супов, пишет Trip my dream. Популярным во Флоренции является овощной суп риболитта, в состав которого входят бобовые, капуста, морковь и различные овощи.

К еще одному популярному блюду входит луковый суп, который готовится из бобов, гороха, лук, грудинки и овечьего сыра.

Во флорентийском меню можно встретить салат панцанела. Он готовится из помидоров, лука, базилика, кусочками хлеба, оливкового масла и черного перца.

Еще одно известное блюдо – лампредотто. Это отварной коровий желудок, порезанный на части и отварной с различными овощами. Его подают как отдельным блюдом вместе с соусом песто, так и используют для начинки панини.

Во Флоренции также стоит попробовать бифштекс, что готовится из мяса молодых бычков, а также яичницу с мясным бульоном, петушиными гребешками, куриной печенью и сердцем. В список еще стоит добавить вяленую треску в помидорном соусе.

Что еще стоит прочитать?