Не из Киева: откуда родом певец Виталий Козловский и что там интересного можно увидеть
- Львов предлагает туристам посетить исторические места, такие как Площадь Рынок, Львовский оперный театр, и Армянская улица.
- К культурным достопримечательностям относятся Дворец Потоцких, Часовня Боимов, Доминиканский собор, Бернардинский монастырь, Итальянский двор, и Лычаковское кладбище.
Виталий Козловский – это известный украинский певец, который родился 6 марта 1985 года во Львове. Город, где он вырос, славится богатой историей, уникальной архитектурой и многочисленными интересными местами, которые стоит посетить каждому туристу.
Виталий Козловский – украинский певец и телеведущий, который родился 6 марта 1985 года во Львове. Широкую известность получил в начале 2000-х после победы в музыкальном телешоу Шанс, рассказывает "Кинориум".
Смотрите также Где родился главный герой "Мавки" Иван Довженко: 3 места, в которые вы влюбитесь
Что интересного посмотреть туристу во Львове?
- Площадь Рынок и Ратуша
Площадь Рынок уже более пяти веков остается главным центром политической, культурной и торговой жизни города, отмечает Lviv.Travel. Именно здесь начиналась история Львова как важного европейского центра.
- Львовский оперный театр
Хотя это и популярное место, но какое красивое! Оперный театр, построен в 1901 году в стиле неоренессанса, считается одним из самых красивых театральных зданий Европы и настоящим символом города.
- Армянская улица
Это одна из древнейших улиц Львова, где веками формировалась жизнь армянской общины. Особую атмосферу квартала создают старинные здания и Армянская церковь.
- Дворец Потоцких
Роскошный дворец конца 19 века, выполнен в стиле французского неоренессанса, принадлежал влиятельному роду Потоцких и сегодня является важной культурной достопримечательностью.
- Часовня Боимов
Это уникальное сооружение позднего ренессанса является одной из самых известных архитектурных памятников Львова и не имеет аналогов в европейской архитектуре.
- Доминиканский собор
Величественный храм в стиле позднего барокко известен своим оригинальным скульптурным убранством и богатой историей.
Смотрите также Не во Львове: где родился Евгений Коновалец и что посмотреть на малой родине создателя ОУН
- Бернардинский монастырь
Комплекс, возведен в 17 веке, сочетает элементы ренессанса, маньеризма и барокко. Он также имеет фортификационные укрепления, сохранившиеся до наших дней.
- Итальянский двор
Это ренессансный архитектурный памятник 1580 года, который входит во дворец купца Константина Корнякта – одного из самых богатых львовян в истории города.
Итальянский двор / фото INSIDE-UA
- Лычаковское кладбище
Историко-культурный заповедник площадью около 40 гектаров, где похоронены известные деятели культуры, науки и политики.
Где родились другие известные фигуры и что интересного там посетить туристу?
Знали ли вы, где родилась княгиня Ольга? Официальная интерпретация "Повести временных лет" связывает упомянутое в летописи место рождения княгини Ольги – Плесков – с современным Псковом. В то же время часть украинских историков считает, что такая версия может быть ошибочной. По их мнению, в источнике говорится о Плиснеске – большое древнерусское городище, расположенное на границе Волыни и Галичины.
Или же, что посмотреть на родине Евгения Петрушевича. Он родился в Буске Львовской области и стал первым президентом ЗУНР после провозглашения республики в 1918 году.
Частые вопросы
Кто такой Виталий Козловский?
Виталий Козловский – украинский певец и телеведущий, который родился 6 марта 1985 года во Львове. Широкую известность получил в начале 2000-х после победы в музыкальном телешоу 'Шанс'.
Какие достопримечательности стоит посетить во Львове?
Во Львове туристам рекомендуется посетить Площадь Рынок и Ратушу, Львовский оперный театр, Армянскую улицу, Дворец Потоцких, Часовню Боимов, Доминиканский собор, Бернардинский монастырь, Итальянский двор и Лычаковское кладбище.
Какими архитектурными стилями известен Львовский оперный театр?
Львовский оперный театр, построенный в 1901 году, считается одним из самых красивых театральных зданий Европы и выполнен в стиле неоренессанса.