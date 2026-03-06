Не из Киева: откуда родом певец Виталий Козловский и что там интересного можно увидеть

Виталий Козловский – это известный украинский певец, который родился 6 марта 1985 года во Львове. Город, где он вырос, славится богатой историей, уникальной архитектурой и многочисленными интересными местами, которые стоит посетить каждому туристу.

Что интересного посмотреть туристу во Львове?

Площадь Рынок и Ратуша

Площадь Рынок уже более пяти веков остается главным центром политической, культурной и торговой жизни города, отмечает Lviv.Travel. Именно здесь начиналась история Львова как важного европейского центра.

Вид из Львовской Ратуши / фото Анастасии Козариз

Львовский оперный театр

Хотя это и популярное место, но какое красивое! Оперный театр, построен в 1901 году в стиле неоренессанса, считается одним из самых красивых театральных зданий Европы и настоящим символом города.

Оперный театр во Львове / фото Canva

Армянская улица

Это одна из древнейших улиц Львова, где веками формировалась жизнь армянской общины. Особую атмосферу квартала создают старинные здания и Армянская церковь.

Дворец Потоцких

Роскошный дворец конца 19 века, выполнен в стиле французского неоренессанса, принадлежал влиятельному роду Потоцких и сегодня является важной культурной достопримечательностью.

Дворец Потоцких / фото "Карпатиум"

Часовня Боимов

Это уникальное сооружение позднего ренессанса является одной из самых известных архитектурных памятников Львова и не имеет аналогов в европейской архитектуре.

Доминиканский собор

Величественный храм в стиле позднего барокко известен своим оригинальным скульптурным убранством и богатой историей.

Доминиканский собор / фото "Украина Инкогнито"

Бернардинский монастырь

Комплекс, возведен в 17 веке, сочетает элементы ренессанса, маньеризма и барокко. Он также имеет фортификационные укрепления, сохранившиеся до наших дней.

Итальянский двор

Это ренессансный архитектурный памятник 1580 года, который входит во дворец купца Константина Корнякта – одного из самых богатых львовян в истории города.



Итальянский двор / фото INSIDE-UA

Лычаковское кладбище

Историко-культурный заповедник площадью около 40 гектаров, где похоронены известные деятели культуры, науки и политики.

