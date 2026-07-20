Ведь старший брат Владимира Кличко родился в Беловодском на территории тогдашней Кыргызской ССР. И 24 Канал расскажет об этом чуть подробнее.

Где на самом деле родился Виталий Кличко?

Виталий Кличко родился 19 июля 1971 года в поселке Беловодское. Сейчас оно входит в состав Чуйской области Кыргызстана, а в те времена было административным центром Московского района Кыргызской ССР. Интересно, что до 1961 года Беловодское носило название Сталинское.

Отец будущего боксера-чемпиона был кадровым военным ВВС СССР, который впоследствии получил звание генерал-майора авиации Украины. Советских офицеров регулярно переводили, и вот в начале 1970-х годов Владимира Родионовича Кличко направили в Кыргызскую ССР, где недалеко от села Беловодское дислоцировались советские военные объекты, в частности большая авиабаза в соседнем городе Кант.

Из-за специфики советской военной службы отца братья Виталий и Владимир родились даже в разных странах. Младший брат появился на свет в городе Семипалатинск, ныне Семей, в Казахстане, известном как место проведения ядерных испытаний СССР.

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Что посмотреть туристу в Беловодском?

Сегодня в поселке Беловодское можно увидеть не только следы прошлого, но и спокойный, почти провинциальный ритм жизни Центральной Азии. Хотя именно эта точка на карте – не столица, не курортный магнит и не место паломничества фанатов бокса.

Беловодское – это тихая, почти неприметная память о советской эпохе, степной горизонт и ощущение простора, которое в современном мире уже стало роскошью. Сам населенный пункт расположен в Чуйской долине, недалеко от Бишкека, и доехать туда гораздо проще, чем кажется, а сама дорога становится отдельной частью впечатления.

Кыргызстан в этой части страны открывается без резких спецэффектов – с широкими полями, прямыми дорогами, невысокими зданиями и атмосферой места, где время как будто течет медленнее. Пожалуй, именно в этом и заключается неожиданная привлекательность Беловодского.

Для любознательного путешественника здесь найдется возможность и расширить маршрут. В целом, лучший способ смотреть на Беловодское – как на остановку в более обширном путешествии по Чуйской долине и окрестностям Бишкека.

Чуйская область в целом известна тем, что сочетает близость к столице Кыргызстана с ощущением более открытого, сельского пространства. Поэтому поездка сюда может стать не только визитом к месту рождения легенды бокса, но и коротким погружением в совершенно иной облик Центральной Азии – без горного пафоса, но с эстетикой равнины.

Иногда самые интересные путешествия начинаются там, где нет толп, а есть только дорога, тишина и большая история.