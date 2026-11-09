Этот город стал вторым домом для Виктора Чукарина – семикратного олимпийского чемпиона

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Ранее 24 Канал уже подробно рассказывал о жизни и спортивной карьере Виктора Чукарина. На этот раз предлагаем узнать больше о местах, с которыми связана его история: о селе, где он родился, и о Львове, который впоследствии стал для спортсмена вторым домом и городом, где продолжился его жизненный и спортивный путь.

Где родился Виктор Чукарин и что известно о его родном селе?

Виктор Чукарин родился 9 ноября 1921 года в селе Красноармейское, которое сейчас называется Крещатицкое. Оно расположено в Донецкой области, примерно в 18 километрах от Новоазовска.

История населенного пункта началась еще в 1815 году. Изначально это было немецкое лютеранское поселение Решендорф. Впоследствии село получило название Красноармейское, которое носило до 2016 года.

Интересно происхождение символики села. На гербе изображены василек и волнистая лента, что символизирует балку Волошскую, которая берет начало в центре населенного пункта. Еще одним элементом стала роза Лютера – напоминание о немецких колонистах-лютеранах, которые жили здесь.

Как выглядит герб села / фото Эдуард Савченко

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В настоящее время Крещатицкое находится на временно оккупированной территории. Российская военная агрессия привела к тому, что населенный пункт оказался под оккупацией еще в августе 2014 года.

Где находится село Крещатицкое: смотреть на картах

Что интересного посмотреть туристам во Львове?

Львов известен не только площадью Рынок, старинными улочками и кафе. Здесь есть немало менее очевидных мест, которые помогут увидеть город с другой стороны.

Лычаковское кладбище

Это не просто место захоронения, а настоящий исторический простор под открытым небом. Здесь покоятся известные украинские писатели, художники и общественные деятели. Именно здесь похоронен и Виктор Чукарин. Семикратный чемпион Олимпийских игр ушел из жизни в возрасте 62 лет.

Памятник Виктору Чукарину во Львове / фото Ukraine History

Музей "Арсенал"

Тем, кто интересуется историей, стоит посетить музей "Арсенал". Здесь собрана коллекция старинного оружия и доспехов разных эпох. Посетители могут увидеть, как менялось вооружение на протяжении веков, а также рассмотреть изделия мастеров-оружейников. Это интересная возможность заглянуть в прошлое не только через книги, но и через настоящие исторические экспонаты.

Музей "Арсенал" / фото Lviv Travel

Парк "Высокий замок"

Если хочется ненадолго оставить шумные улицы позади, можно отправиться в парк "Высокий замок". Это место для неспешных прогулок среди зелени, где можно отдохнуть от городской суеты и полюбоваться видами Львова.

Парк "Высокий замок" / фото Lviv Travel

Львовский органный зал

Это место интересно не только музыкой, но и историей самого здания. Когда-то здесь был костел, впоследствии помещение использовали для других нужд, а в 1969 году открыли органный зал.

Сегодня здесь исполняют классическую музыку, мировые хиты и саундтреки к известным фильмам. Также здесь организуют концерты при свечах. А еще посетители могут подняться на смотровую площадку в одной из башен и по пути рассмотреть музыкальные инструменты, размещенные прямо на лестнице.

Как выглядит органный зал / инстаграм lvivorgan

Музей "Тюрьма на Лонцкого"

Тем, кто хочет глубже познакомиться с историей Украины, стоит посетить Национальный музей-мемориал жертв оккупационных режимов. Экспозиция рассказывает о людях, пострадавших от тоталитарных режимов.

Как выглядит локация: смотреть видео

Здесь можно увидеть бывший кабинет следователя, фотолабораторию, где изготавливали снимки арестованных, а также заглянуть в камеры через специальные окошки. Посещение музея оставляет сильное эмоциональное впечатление, а вход сюда бесплатный.

Смотровая площадка "Вернисаж"

Увидеть исторический Львов с высоты можно на шестом этаже торгового центра "Вернисаж", недалеко от площади Рынок. Отсюда открывается панорама старой части города, а знакомые улицы и архитектурные памятники предстают в совершенно ином ракурсе.

Смотровая площадка "Вернисаж" / фото предоставлены для 24 Канала

Особенность этого места – бесплатный вход и небольшое количество посетителей, поэтому здесь можно спокойнее насладиться видом.