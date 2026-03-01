Стефаник родился не на Буковине: что посмотреть в родном крае мастера психологической новеллы

Василий Стефаник – классик украинской психологической новеллы, чье творчество поражает краткостью, драматизмом и мастерским воспроизведением крестьянской жизни. И многие думают, что родился тот на Буковине.

Но правда недалеко – Стефаник родился на Прикарпатье. Со ссылкой на karpaty.info рассказываем об этом подробнее.

Где искать музей Василия Стефаника и легендарный Каменный крест?

Василий Стефаник родился не на Буковине, как часто считают, а в селе Русов на Прикарпатье, вблизи Снятина, сейчас это Ивано-Франковская область. Появился на свет будущий гениальный писатель 14 мая 1871 года в зажиточной крестьянской семье, как отмечает dovidka.biz.ua.

К юбилею этого события в 1941 году в Русове открыли Литературно-мемориальный музей Василия Стефаника. Он есть и сегодня и состоит из двух частей – литературной и мемориальной, размещенных в разных зданиях.

Литературный музей расположен на улице Стефаника, 20 – на холме возле бюста писателя. В трех комнатах здесь выставлены аутентичные предметы быта времен писателя, фотографии и документы, связанные с историей жизни новеллиста.

Также с музейного холма при ясной погоде можно увидеть тот самый легендарный Каменный крест. Именно о нем писал Стефаник в своей самой известной одноименной новелле.

Мемориальная часть музея – это отцовский дом Стефаника, где он родился и провел детство. Могила писателя стоит тоже в его родном селе Русов – на самом высоком холме, где Стефаника похоронили в 1936 году после тяжелой болезни.

А еще неподалеку от Русова есть город Снятин, где писатель также проводил время и черпал вдохновение. Ратуша здесь – архитектурная визитная карточка, построенная в 1861 году, а ее башня в 50 метров является второй по высоте в Украине после Львовской.

Во время путешествия по местам Стефаника стоит посетить и Ивано-Франковск, областной центр Прикарпатья. Здесь есть красивая пешеходная Стометровка на улице Независимости – сердце города с кафе и архитектурой. Также городская ратуша и главная площадь в центре, формирующие ядро исторического Станислава.

А еще парк имени Тараса Шевченко с велодорожками, ландшафтным дизайном и зонами для отдыха. И Станиславское озеро рядом, искусственно созданное в 1955 году, с островком Любви и возможностью покататься на катамаранах.

