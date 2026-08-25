Павел Загребельный родился 25 августа 1924 года в селе Солошино на Полтавщине. Он стал известным украинским писателем, сценаристом и публицистом, был лауреатом Шевченковской премии и Героем Украины. Писательский путь Загребельного был нелегким.

В 1941 году, сразу после окончания десятилетней школы, он ушел на фронт. Служил артиллеристом, дважды получал тяжелые ранения, а после второго попал в плен. Следующие три года писатель провел в нацистских лагерях. Позже этот опыт он описал в повести "Дума о Бессмертном".

После войны Загребельный поступил на филологический факультет Днепропетровского университета. Впоследствии почти 15 лет работал журналистом, а в 1961 – 1963 годах возглавлял "Литературную газету", которую переименовал в "Литературную Украину". На ее страницах он поддерживал молодых украинских авторов, в частности Ивана Драча, Лину Костенко, Василия Симоненко и других шестидесятников.

Особое место в творчестве Загребельного заняли исторические романы. После "Чуда", вышедшего в 1968 году, появилась целая серия произведений, знакомивших читателей с малоизвестными страницами украинской истории. Однако самым большим бестселлером писателя стала "Роксолана". Всего в творческом наследии Павла Загребельного было 22 романа и 5 повестей, которые перевели на 23 языка мира.

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Чем примечательно село, где родился писатель?

Солошино – небольшое село в Полтавской области, расположенное среди приднепровских степей недалеко от Каменского водохранилища. Сегодня население села составляет 836 человек. В то же время в прошлом Солошино было значительно больше. Сам Павел Загребельный вспоминал его как огромное село, которое тянулось примерно на 15 километров вдоль Днепра. По его словам, там проживало около десяти тысяч человек.

Солошино располагалось на границе земель Запорожского войска и царской империи, поэтому сюда стекались люди со всех сторон. История села насчитывает более 3 веков. Согласно архивным материалам, оно было основано в конце XVII века. Интересно и происхождение названия Солошино. По устному преданию, оно могло произойти от казака Солохи, который якобы основал это казацкое поселение.

Где находится село Солошино: смотреть на картах

Что интересного посмотреть в Полтавской области?

Если после знакомства с Солошиным захочется продолжить путешествие по Полтавщине, в области есть несколько природных локаций, которые могут заинтересовать туристов.

Региональный ландшафтный парк "Нижневорсклянский"

Парк "Нижневорсклянский" расположен в Кобеляцком районе Полтавской области и занимает площадь 23 200 гектаров. Это природоохранный, рекреационный и культурно-образовательный объект в низовьях Ворсклы. Здесь насчитывается 901 вид высших сосудистых растений, среди которых есть виды из Европейского красного списка и Красной книги Украины. Не менее разнообразен и животный мир.

Региональный ландшафтный парк "Нижневорсклянский" / фото Кобеляцкой территориальной общины

На территории парка зарегистрировано 220 видов наземных позвоночных животных: 170 видов птиц, 42 вида млекопитающих, а также земноводных и пресмыкающихся. Часть из них относится к регионально редким видам или занесена в Красную книгу Украины.

Дендрологический парк общегосударственного значения "Криворудский"

Еще одна интересная локация дендрологический парк "Криворудский", расположенный в селе Кривая Руда на юге Полтавской области. Его площадь составляет 12 гектаров, а статус общегосударственного парка он имеет с 2016 года. Сегодня дендрофлора парка представлена более чем 300 видами.

Дендрологический парк общегосударственного значения "Криворудский" / фото Urken91

В коллекции есть редкие и экзотические деревья и кустарники. Для посетителей территорию парка разделили на 11 секторов, где обустроены тематические уголки. Также здесь проложен туристический маршрут. Рекреационный центр "Криворудский" организует экскурсии, фестивали, конференции, семинары и другие мероприятия.

Дендрологический парк общегосударственного значения "Устимовский"

История Устимовского дендропарка началась в 1893 году. Тогда землевладелец Устимович сам составил план будущего парка, а садовые работы выполняли местные крестьяне. Сегодня здесь собрана большая дендрологическая коллекция. В парке насчитывается 476 видов, разновидностей, форм, сортов и гибридов, а общее количество деревьев и кустарников превышает 12 тысяч.

Дендрологический парк общегосударственного значения "Устимовский" / фото Discover.ua

Среди растений есть разнообразные виды елей, туй, лип, а также миндаль обыкновенный, декоративный орешник и другие деревья и кустарники. Помимо сохранения растений, Устимовский дендропарк является центром научно-просветительской работы.

Полтавская область может удивить не только своей историей и известными именами. Здесь достаточно мест, куда стоит заехать по дороге, и эти 3 локации лишь один из вариантов для такого путешествия.