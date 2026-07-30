Камень-Каширский не относится к тем городам, которые первыми приходят на ум туристу. Впрочем, давайте посмотрим на это место с другой стороны. Пусть оно станет отправной точкой для знакомства с Полесьем – родным краем режиссера фильма "Довбуш", который приобрел огромную популярность среди украинских зрителей. Что же стоит посмотреть тем, кто решил посетить малую родину Олеся Санина? Давайте разберемся вместе с 24 Каналом!

Шацкий национальный природный парк

Если ехать от Каменя-Каширского дальше на северо-запад Волыни, в поле зрения неизбежно попадает Шацкий национальный природный парк. Это один из самых сильных природных магнитов региона. Одна из его жемчужин – Шацкие озера – уникальный водно-болотный комплекс, в состав которого входят более двух десятков отдельных живописных озер с чистой водой.

Здесь главные звезды маршрута – озера Свитязь и Песочное, которые могут похвастаться песчаными пляжами, развитой инфраструктурой для отдыха и большим выбором жилья и развлечений.

Что стоит знать об отдыхе на Свитязе в 2026 году: смотрите видео

Для тех, кто любит не только лежать на берегу, но и идти дальше, в парке есть эколого-познавательная тропа "Три озера" длиной 5,8 километра. Она пролегает мимо берегов Пулемецкого, Климовского и Малого Черного озер. Устройте себе своеобразную маленькую экспедицию в сердце полесской водной стихии.

Шацкий край интересен не только природой. Официальные материалы парка напоминают, что люди у Шацких озер жили еще 10 – 12 тысяч лет назад, а древнее заселение этой территории подтверждают археологические находки на берегу озера Свитязь, к востоку от поселка Шацк, вблизи озера Соминец.

Кроме того, рекомендуем отдохнуть на озере Островянское. На его берегу стоит церковь святой Варвары, построенная в стиле казацкого барокко в начале XVIII века.

Маневиччина – мостик к полесской тишине и древним путям

Не менее интересной для путешествия является Маневиччина. Среди достопримечательностей, на которые там рекомендуют обратить внимание, – доминиканский костел 1639 года, ныне действующий Кресто-Воздвиженский Чарторыйский мужской монастырь в Старом Чарторыйске, Свято-Михайловский храм 1691 года в Карасине, Свято-Преображенский храм 1600 года в Четвертне, а также колокольня этого храма и колокольня храма Рождества в Трояновке.

Кроме того, в Маневичах сохранилось старинное здание вокзала, построенное в 1905 году; оно имеет статус памятника архитектуры местного значения.



Вокзал в Маневичах / Фото Travels.in.ua

Маршрут в окрестностях малой родины Олеся Санина не ограничивается одной-единственной локацией. Камень-Каширский служит отправной точкой, а окружающая Волынь открывает целую вселенную – от Шацких озер с их кристально чистой водой и тропой "Три озера" до Маневиччины с ее летописными корнями, храмами и старым вокзалом. Все это – одна большая полесская мозаика, где природа, история и человеческая память дополняют друг друга.

Для путешественника это означает одно: сюда стоит приехать ради целебной тишины и пейзажей, манящих в любое время года. Не ограничивайтесь только Шацкими озерами, ведь Волынь прекрасна и однозначно заслуживает того, чтобы вы открыли ее для себя!