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Михаил Мудрик рассказал об обстоятельствах допингового скандала в интервью Дмитрию Гордону. В ходе почти двухчасовой беседы футболист заявил, что мельдоний мог попасть в его организм во время сборов национальной команды, а также раскритиковал организацию работы сборной Украины.

Михаил Мудрик родился 5 января 2001 года в Краснограде (нынешнее название Берестин) Харьковской области. В январе 2023 года Мудрик перешел в лондонский "Челси", а в сентябре 2026 года футболист отправился в аренду в "Тоттенхэм".

Чем известен родной город Мудрика в Харьковской области?

Берестин расположен примерно в 100 километрах к юго-западу от Харькова, на берегах реки Берестовой. До 1922 года город назывался Константиноград, впоследствии его переименовали в Красноград. В 2024 году населенный пункт получил современное название Берестин.

История города насчитывает почти 3 века. Одним из первых важных сооружений на его территории стала Белевская крепость, заложенная 11 августа 1731 года. Она входила в систему украинской оборонительной линии. Впоследствии вокруг крепости начало разрастаться поселение.

Архивная фотография Белевской крепости / фото Анжелика Манучарян

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Современное фото Белевской крепости в 2024 году / фото Анжелика Манучарян

Где находится Берестин: смотреть на картах

Что еще интересного можно увидеть в Берестине?

Одной из главных культурных достопримечательностей города является Берестинский краеведческий музей имени Порфирия Мартыновича. Он был основан в 1922 году и назван в честь украинского художника, графика и этнографа. Музей относится к числу старейших краеведческих учреждений Харьковской области.

Берестинский краеведческий музей имени Порфирия Мартыновича / фото V1snyk

Он имеет 38 экспозиционных залов общей площадью более 2500 квадратных метров. В его фондах хранится около 35 тысяч предметов. Наибольшее внимание посетителей привлекают естественнонаучная и историческая экспозиции, а также картинная галерея, открытая на территории музея в 1982 году.

Еще одна историческая достопримечательность – Ивановский форт, или крепость Святого Иоанна. Его построили в XVIII веке как часть украинской оборонительной линии. По плану сооружение имело форму квадрата со сторонами примерно 100 метров, а на каждом из четырех углов располагались бастионы. Внешний периметр укрепления защищали глубокие рвы.

Ивановский форт, или крепость Святого Иоанна / фото Find-way.com

С территории крепости открываются виды на долины рек Берестовой и Берестовеньки. Однако местность вокруг укрепления постепенно зарастает кустарником и высокой травой, а на пути встречаются глубокие балки. Поэтому прогулка к достопримечательности может оказаться непростой.