Здесь родился Михаил Коцюбинский: чем известна родина автора "Теней забытых предков"

Михаил Коцюбинский родился в сердце Подолья 17 сентября 1864 года. Это именно тот гений, чьи "Тени забытых предков" очаровали мир и стали основой для шедевра Параджанова.

А родным городом для него была Винница – и это не просто областной центр, а живая туристическая локация. 24 Канал со ссылкой на "РБК-Украина" расскажет о ней подробнее.

Смотрите также Уличное искусство Винницы: какие муралы в городе должен увидеть каждый местный и турист

Чем современная Винница – родной город Коцюбинского – зазывает туристов?

Родной дом Михаила Коцюбинского прятался на тихой подольской улочке в Виннице, на углу Театральной и Соборной. Это был двухэтажный дом 1848 года, теперь его адрес – Коцюбинского, 26.

Здесь в скромной семье мелкого чиновника 17 сентября 1864 года родился будущий автор "Теней забытых предков". Сегодня же в его доме сделали музей – это несколько комнат с аутентичной мебелью, рукописями и фото.

А рядом с домом – очень красивый сад. Здесь проводят выставки, концерты и экскурсии. Туристы в сети пишут, что впечатление – как будто гуляешь страницами "Fata morgana".

Но Винница, конечно, это не только о музее Коцюбинского. Это город на Южном Буге – культурный хаб Подолья. Функционирует там и на всю Украину известный фонтан Roshen, самый большой плавучий в мире, что каждый вечер танцует огнем и водой.

Также рядом Соборная площадь, где стоят костел, театр и аллеи для кофепития. И обязательно посетите музей Пирогова – это усадьба гениального хирурга с его усыпальницей, где сохранилось тело. Не обходите вниманием, конечно, городские стены и Башню Артынова.

Чем интересна Винница и что предлагает туристам: смотрите видео TourdeUkraine

К слову, местные еще советуют прогуляться "Тропой Коцюбинского". Это экомаршрут по Сабаровскому лесу к Скале писателя мимо скифского городища и палеолитических памятников. Длина маршрута – 5 километров, поэтому можно и пешком, и колесным транспортом.

Как отмечает vinnytsia.city, с 1976 года "Скала Михаила Коцюбинского" – это геологический памятник природы, возраст которой составляет примерно 2,15 миллиарда лет. А это, представьте, едва ли не половина времени существования Земли.

А какие неординарные туристические магниты Винницкой области стоит посетить туристам?