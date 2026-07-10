История этого приграничного уголка таит в себе немало интересного, в частности визит неожиданного гостя и судьбу уникального четырехуровневого поместья. 24 Канал расскажет об этом подробнее.

Где родился Леонид Кучма и какие изменения претерпело его родное село?

10 июля 1994 года во втором туре президентских выборов Леонид Кучма одержал победу, набрав 52,1% голосов и опередив Леонида Кравчука. Эта дата навсегда изменила политическую карту страны. Но мало кто знает, где именно начался жизненный путь человека, который на целое десятилетие определил вектор развития нашего государства.

Родное село второго президента Украины Леонида Кучмы – Чайкино, что в Черниговской области. Будущий политик родился там 9 августа 1938 года. Сегодня село переживает нелегкие времена из-за близости к границе с врагом, но сохраняет удивительную историю и уникальное архитектурное наследие.

Сам Кучма вспоминал, что фактически родился на лесной границе, где его отец работал лесником. Поэтому Чайкино в Новгород-Северском районе было для него настоящим семейным гнездом – туда же семья вернулась после Второй мировой войны.

Вот как выглядел один из визитов Кучмы в Чайкино в более мирные времена: смотрите видео Новгород-Сіверськаміськарада

Во время своего президентства Леонид Кучма превратил родное Чайкино в настоящий образец благоустройства – здесь появились асфальтированные дороги, газ, новые административные здания, современная школа, детский сад и даже гостиница. Главная улица села названа в честь политика.

Местной архитектурной жемчужиной является величественная церковь Святой Параскевы – с куполами, покрытыми сусальным золотом. Говорят, она также названа так и в честь матери экс-президента – Параски Трофимовны.

На месте старого деревянного родительского дома в 2000 – 2003 годах вырос роскошный четырехуровневый кирпичный особняк площадью около 600 квадратных метров. Впрочем, по словам местных жителей, большой зал на 4 этаже отдали под детскую библиотеку, а сам Кучма останавливался в этом доме лишь во время редких приездов.

Интересный факт. В конце июня 2004 года Леонид Кучма привозил в Чайкино Владимира Путина после совместного саммита. Тогда российский диктатор воочию видел развитую инфраструктуру и поместье украинского лидера. Сегодня же, по иронии судьбы, именно российская армия Путина безжалостно разрушает это приграничное село.

Интересные факты из биографии Леонида Кучмы: смотрите видео 24Канал

Где сейчас Леонид Кучма? Второй президент Украины, несмотря на почтенный возраст и регулярные вражеские атаки, остается в Украине. Бывший политик вместе с близкими находится в Киеве и переживает еженедельные обстрелы столицы. Леонид Кучма признался, что морально готов к таким испытаниям еще с детства, когда во время Второй мировой войны его семье приходилось ежедневно прятаться в погребе от нацистских бомбардировок.

Как живет приграничное село Чайкино сегодня в условиях войны?

Сегодня, в условиях полномасштабной войны, живописное Чайкино, расположенное всего в 9 километрах от российской границы, вынуждено выживать под постоянными вражескими обстрелами. Из-за регулярных атак артиллерии и дронов из 300 довоенных жителей в селе осталось чуть больше половины.

Единственный многоквартирный дом, построенный в 2004 году, полностью разрушен в результате попадания БпЛА. Церковь Святой Параскевы сейчас закрыта, священник уехал после очередных обстрелов – однако местные жители продолжают держаться за родную землю, возделывают огороды и верят в лучшее.

Пострадали также корпуса колбасного и консервного цехов местного продовольственного предприятия, которое долгое время обеспечивало работой жителей общины. В результате в начале июля 2026 года военное командование инициировало обязательную эвакуацию из 19 приграничных населенных пунктов Черниговской области, среди которых и Чайкино.