Один из древнейших городов Полтавщины: чем интересны Лубны, откуда родом князь Ярема Вишневецкий

Сегодня Лубны интересны не только благодаря связи с Яремой Вишневецким. Это один из древнейших известных городов Полтавщины, переживший княжеские времена, казацкие восстания, войны и многочисленные перемены.

Ярема Вишневецкий родился 17 августа 1612 года в Лубнах. Он происходил из русско-литовского княжеского рода, учился во Львове, а военному делу обучался в Нидерландах, Италии и Испании. Впоследствии он стал одним из самых влиятельных магнатов своего времени. Его фигура в истории остается противоречивой.

Во время восстания Богдана Хмельницкого Ярема выступил на стороне польской короны и воевал против казаков и крестьян. В то же время в своих владениях он способствовал развитию ремесел, торговли и новых поселений, а также поддерживал православные монастыри. Особенно известным Вишневецкий стал благодаря обороне Збаража в 1649 году. Под его командованием защитники выдержали 17 штурмов.

Чем примечательны Лубны?

Лубны считаются самым древним из известных городов Полтавщины. Город основал великий князь киевский Владимир Святославич в 988 году как одну из крепостей Посульской оборонительной линии. Сначала это была небольшая деревянная крепость над Сулой. На протяжении веков Лубны неоднократно оказывались в центре важных исторических событий.

В 1107 году недалеко от города состоялась битва, в которой киевские князья нанесли поражение половцам. В 1239 году Лубны были разрушены монголо-татарским нашествием, однако город продолжил существовать. Особенно важным периодом стала эпоха князей Вишневецких. В 1589 году Александр Вишневецкий построил здесь замок.

Уже в 1591 году Лубны получили магдебургское право, собственную печать и герб. Позже город стал резиденцией Вишневецких, а в 1639 – 1648 годах был столицей Вишневецкого уезда. Лубны также связаны с казацкой историей. В 1596 году недалеко от города состоялось Солоницкое сражение – последняя битва повстанцев Северина Наливайко.

В XVII веке Лубны стали центром Лубенского полка, а во время Национально-освободительной войны здесь отличился Лубенский казацкий полк. Однако история далеко не единственная причина посетить город. В Лубнах есть несколько интересных мест, которые позволяют увидеть разные эпохи его прошлого.

Какие исторические достопримечательности стоит посмотреть в Лубнах?

Одно из мест, которое стоит посетить, Лубенский краеведческий музей имени Гната Стеллецкого. Это один из старейших музеев Полтавщины. Он возник еще во второй половине XIX века как комната-музей при Лубенской мужской гимназии. Инициатором его создания и первым директором был археолог и учитель Федор Каминский.

Лубенский краеведческий музей имени Гната Стеллецкого / фото Travels.in.ua

Основу первой коллекции составили находки, которые он сделал во время археологических исследований Лубенщины. В 1918 году на базе музея гимназии был создан Государственный краеведческий музей. Сегодня его фонды насчитывают около 30 тысяч экспонатов.

В постоянной экспозиции представлены археологические находки Гинцевской стоянки эпохи энеолита, украшения скифского периода, реликвии казацкой эпохи, материалы о Мгарском монастыре, старинные книги, церковная утварь и нумизматическая коллекция. У входа в музей можно увидеть коллекцию "скифских баб".

Еще одно примечательное здание города – это бывшее епархиальное училище, построенное в стиле кирпичного модерна. Оно было открыто в 1907 году. Здесь учились преимущественно дочери православного духовенства, а программа была близка к курсу женской гимназии. Проект здания разработал архитектор Алексей Бекетов.

Бывшее епархиальное училище / фото Максима Назаренко

В 1920 году в здании разместили учительский институт, а с 1932 по 1941 год здесь работал Лубенский государственный педагогический институт. Сейчас в здании находится общеобразовательная школа № 10. Не менее интересна бывшая земская больница, построенная в 1913 – 1915 годах. Во время Второй мировой войны здание сгорело.

В 1950-х годах его отстроили, но без части первоначальных архитектурных деталей. Уже после провозглашения независимости Украины памятник начали восстанавливать. Инициатором и автором проекта реставрации стала лубенская архитектор Ирина Казакова. Обновленное здание открыли в 1998 году.

Почему интересна Лысая гора возле Лубен?

Еще одна важная локация – Лысая гора, которая хранит следы нескольких тысячелетий истории. Здесь археологи обнаружили остатки древнего поселения и курганного могильника, что относятся к разным периодам: от энеолита и бронзового века до скифской эпохи и эпохи Древней Руси.

Как выглядит Лысая Гора / фото Максима Назаренко

Это место связано и с историей восстания Северина Наливайко. Именно недалеко от Лысой горы проходил мост через Сулу, по которому в 1596 году переправились повстанческие отряды. Впоследствии они оказались в окружении польской шляхты. Об этих событиях сегодня напоминает памятный знак у въезда в Лубены.

Лысая гора интересна не только своей историей. С ее вершины открываются виды на Посулье, Сулу и село Солоницу. Местные жители используют эту территорию и как место для отдыха. На смотровой площадке установлена копия скифской бабы, а рядом лежит камень исполнения желаний.