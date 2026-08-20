Ярема Вишневецький народився 17 серпня 1612 року у Лубнах. Він походив із русько-литовського князівського роду, навчався у Львові, а військову справу вивчав у Нідерландах, Італії та Іспанії. Згодом став одним із найвпливовіших магнатів свого часу. Його постать в історії залишається суперечливою.

Під час повстання Богдана Хмельницького Ярема виступив на боці польської корони та воював проти козаків і селян. Водночас у своїх володіннях він сприяв розвитку ремесел, торгівлі та нових поселень, а також підтримував православні монастирі. Особливо відомим Вишневецький став завдяки обороні Збаража у 1649 році. Під його командуванням захисники витримали 17 штурмів.

Чим особливі Лубни?

Лубни вважаються найдавнішим із відомих міст Полтавщини. Місто заснував великий князь київський Володимир Святославич у 988 році як одну з фортець Посульської оборонної лінії. Спочатку це була невелика дерев'яна фортеця над Сулою. Протягом століть Лубни неодноразово опинялися у центрі важливих історичних подій.

У 1107 році неподалік міста відбулася битва, у якій київські князі завдали поразки половцям. У 1239 році Лубни зруйнувала монголо-татарська навала, однак місто продовжило існувати. Особливо важливим періодом стала доба князів Вишневецьких. У 1589 році Олександр Вишневецький збудував тут замок.

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Уже в 1591 році Лубни отримали Магдебурзьке право, власні печатку та герб. Пізніше місто стало резиденцією Вишневецьких, а в 1639 – 1648 роках було столицею Вишневеччини. Лубни також пов'язані і з козацькою історією. У 1596 році неподалік від міста відбувся Солоницький бій – остання битва повстанців Северина Наливайка.

У 17 столітті Лубни стали центром Лубенського полку, а під час Національно-визвольної війни тут відзначився Лубенський козацький полк. Проте історія далеко не єдина причина відвідати місто. У Лубнах є кілька цікавих місць, які дозволяють побачити різні епохи його минулого.

Які історичні пам'ятки подивитися у Лубнах?

Одне з місць, куди варто завітати, Лубенський краєзнавчий музей імені Гната Стеллецького. Це один із найстаріших музеїв Полтавщини. Він виник ще у другій половині 19 століття як кімната-музей при Лубенській чоловічій гімназії. Ініціатором його створення та першим директором був археолог і вчитель Федір Камінський.

Лубенський краєзнавчий музей імені Гната Стеллецького / фото Travels.in.ua

Основу першої колекції склали знахідки, які він зробив під час археологічних досліджень Лубенщини. У 1918 році на базі музею гімназії створили Державний краєзнавчий музей. Сьогодні його фонди налічують близько 30 тисяч експонатів.

У постійній експозиції представлені археологічні знахідки Гінцівської стоянки епохи енеоліту, прикраси скіфського часу, реліквії козацької доби, матеріали про Мгарський монастир, старовинні книги, церковне начиння та нумізматична колекція. Біля входу до музею можна побачити колекцію "скіфських баб".

Ще одна помітна будівля міста – це колишнє єпархіальне училище, зведене у стилі цегляного модерну. Його відкрили у 1907 році. Тут навчалися переважно доньки православного духовенства, а програма була близькою до курсу жіночої гімназії. Проєкт будівлі створив архітектор Олексій Бекетов.

Колишнє єпархіальне училище / фото Максима Назаренка

У 1920 році в приміщенні розмістили учительський інститут, а з 1932 до 1941 року тут працював Лубенський державний педагогічний інститут. Нині в будівлі працює загальноосвітня школа номер 10. Не менш цікава колишня земська лікарня, збудована у 1913 – 1915 роках. Під час Другої світової війни будинок згорів.

У 1950-х його відбудували, але без частини початкових архітектурних деталей. Уже після проголошення незалежності України пам'ятку почали відновлювати. Ініціаторкою та авторкою проєкту реставрації стала лубенська архітекторка Ірина Казакова. Оновлену будівлю відкрили у 1998 році.

Чим цікава Лиса гора біля Лубен?

Ще одна важлива локація Лиса гора, яка зберігає сліди кількох тисячоліть історії. Тут археологи виявили залишки давнього поселення та курганного могильника, що належить до різних періодів: від енеоліту й бронзової доби до скіфського часу та доби Давньої Русі.

Як виглядає Лиса Гора / фото Максима Назаренка

Місце пов'язане і з історією повстання Северина Наливайка. Саме неподалік Лисої гори проходив міст через Сулу, яким у 1596 році переправилися повстанські загони. Згодом вони опинилися в оточенні польської шляхти. Про ці події сьогодні нагадує пам'ятний знак біля в'їзду до Лубен.

Лиса гора цікава не лише історією. З її вершини відкриваються краєвиди на Посулля, Сулу та село Солоницю. Місцеві жителі використовують цю територію і як місце для відпочинку. На оглядовому майданчику встановлена копія скіфської баби, а поруч лежить камінь здійснення бажань.