28 июля исполняется 127 лет со дня рождения Ивана Силы, который был настолько выдающимся борцом, боксером, силачом и артистом цирка, что некоторые из его силовых трюков не способны повторить и поныне. 24 Канал немного расскажет о гордости Закарпатья и призывает вас заехать в его родное село, куда он на пике славы вернулся вместе со своей молодой женой.

Что известно об Иване Силе?

Родился Иван Федорович Фирцак – так его действительно звали – в 1899 году в селе Белки, что в Хустском (раньше Иршавском) районе на Закарпатье. Внимание к себе он быстро привлек благодаря своей невероятной физической силе. Уже в 20-летнем возрасте он отправился в Прагу на заработки, где попадает на завод. Впоследствии Иван устроился на железнодорожный вокзал, где работал грузчиком.

Это любопытно! На этом месте труда была фиксирована оплата за каждый килограмм веса, переносимый сотрудником. Ивану свою норму удавалось выполнять за пол дня.

Известным и популярным Иван в амплуа спортсмена-любителя стал в 20-х годах. Тогда он одерживал победы на бойцовских турнирах, а также соревнованиях в столице Чехии. Обратим внимание на его первый спортивный поединок, который он провел со странствующим силачом Вилетом. Последний зарабатывал себе деньги на продовольствие и проживание благодаря своим выступлениям, которые он проводил на уличных аренах.

Вилет этот бой проиграл, а Ивана замечает тренер Ондржей Нейман. Он же и стал наставником силача из Закарпатья на длительный промежуток времени. Иван своего тренера называл "господин профессором", а также тренировался с 25-килограммовой гиреей. Интересно, что он носил ее не только дома во дворе, но катался с ней в трамвае.

Иван Сила: смотрите трейлер фильма

Другие интересные факты об Иване Силе:

На чемпионате Чехословакии по тяжелой атлетике в 1922 году ему удалось завоевать золотую медаль, подняв вес в 150 килограммов.

Кроме того, он 70 раз получал золото в борьбе с гиревого спорта, а также побеждал на конкурсе красоты тела в Париже.

Фирцак-Кротон покинул любительский спорт и приобщился к цирковому искусству, став артистом "Герцферт-цирка", известного в Праге. По сути, в этом цирке он и получил свое новое имя – Иван Сила.

Он выступал в 64 странах мира, где демонстрировал сумасшедшие трюки: рвал голыми руками железные цепи, жонглировал гирями, пулями и штангами, лежал на разбитом стекле, когда на нем было 500 килограммов веса. Он также тянул грузовики зубами, пальцами гнул гвозди и делал из них разнообразные фигурки, которые раздавал зрителями.

Обратим внимание! Иван получил имя античного героя Кротона благодаря своей феноменальной силе, а также трюкам, бившим рекорды.

Вернемся в регион, где родился Иван Фирцак-Кротон – в Закарпатье.

Что посмотреть на малой родине Ивана Силы?

Как мы уже говорили, Иван родился в селе Белки, которое сейчас считается одним из самых больших в Украине. Раскинулось оно в долине реки Боржавы, при впадении в нее одноименной реки Белки. Интересно, что сквозь село проходит ныне не работающая узкоколейка – Берегово – Кушница.

Где находится село Белки: смотрите на карте

Доподлинно неизвестно, почему село получило такое название, но есть несколько версий. Одна из них ссылается на легенду о Бильке – красивой и бедной девушке-блондинке, которая работала у старого богатого господина, влюбившегося в нее. Впрочем, сердце девушки было занято, ведь она любила бедного молодого человека. Но родители Бильки настаивали на том, чтобы она стала парой этому господину, из-за чего она пошла к потоку и утонула с горя. С тех пор поток назвали в ее честь, а село, раскинувшееся на его берегах, – Белки.

Если верить другой легенде, то здесь когда-то была торговка. Вокруг росло множество деревьев, на которых обитали белки. И торговцы, чтобы объяснить, где находится рынок, говорили просто: Там, где белки.

Одна из визиток села Белки – церковь Святоуспения Пресвятой Богородицы, говорится в блоге Adamenko-Tours. Речь идет о большой каменной базилике, выделяющейся барочной башней, возвышающейся над входом. На фасаде можно увидеть табличку, которая рассказывает нам о том, что церковь сооружалась с 1797 по 1822 годы при священнике В. Романце, а также кураторе С. Андрашке. Интерьер храма разрисовывал известный живописец и мастер иконописи Фердинанд Видра. Также на потолке можно увидеть дату "1865" и подпись еще одного художника Иоанна Вайриха. Последний работал с Выдрой в селах Горбок и Малая Розтока в Закарпатье.



Церковь Святоуспения Пресвятой Богородицы в селе Белки / Фото со страницы церкви в фейсбуке

В этом храме особенно важно поднимать голову вверх. А все потому, что выделяется он объемными росписями. На мгновение может показаться, что это не просто стены, а настоящие рельефы, покрытые краской. На самом же деле все это – работа умелых рук и игра света и теней.



Объемные росписи потолка церкви впечатляют / Фото со страницы церкви в фейсбуке

Также стоит обратить на интересный крест трезвости, установленный во дворе церкви. Еще в 1874 году он стоял на местном кладбище, а со временем был перенесен в храм. На лицевой стороне можно увидеть такую надпись: "Памятникъ братства тверезости заведеного отъ Пия ПАПЫ IX 1874", а на тыльной: "Крест победил поганство Победит и пьянство".

Перейдите по дороге, чтобы увидеть местный дом культуры. Здесь же стоит скульптура Ивану Фирцаку. Обязательно сделайте с ним селфи.



Скульптура Ивану Фирцаку-Кротону / Фото Белковского сельского совета

Вблизи скульптуры Ивану Сили 10 лет назад появилась мини-скульптура, которую установили, чтобы почтить память жертв холокоста. Над ней работали скульптор Михаил Колодко, а также кузнец Василий Криванич. За основу скульптуры взяли один из кадров из "Альбома Аушвиц". Речь идет об уникальном документе, единственном сохранившемся фотосвидетельстве ужасов, которые происходили в Аушвице.

Обратим внимание! 35 лет этот альбом хранила Лили Якоб-Зельманович Мейер, родившаяся в селе Белки. Впоследствии она передала его мемориалу "Як Вашем".

По дороге в село Белки можно увидеть Барочный дворец-крепость графов Телеки. Он расположен в селе Долгое и датирован XVIII веком. К сожалению, по доброй традиции "советов", с 1954 года здесь размещен туберкулезный диспансер. Действует он здесь и по сей день.

Откройте для себя малую родину Ивана Силы, чтобы почувствовать дух места, где он родился и вырос. А также посмотрите фильм о нем, вышедший в 2013 году. Он однозначно не оставит вас равнодушным.