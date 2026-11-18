Ведущий украинской версии приключенческого реалити-шоу Destination X, певец и фронтмен группы KADNAY Дмитрий Каднай с особой теплотой вспоминает о своей малой родине. Он родился и провел значительную часть своей жизни в Днепре. Этот город давно вышел за рамки сугубо индустриального образа, соединив древнюю историю и современность.

Днепр хранит уникальные места – от тысячелетних половецких идолов до самой большой в Европе набережной. О городе глазами Дмитрия Кадная и о невероятных местах, которые обязательно стоит посетить, сообщает 24 Канал.

Как жизнь Дмитрия Кадная связана с Днепром?

Украинский исполнитель родился 23 ноября 1989 года именно в Днепре, хотя раньше город назывался Днепропетровск. Перед одним из своих концертов певец рассказал о своей малой родине.

Дмитрий Каднай подчеркнул, что Днепр занимает особое место в его жизни, потому что это место, с которым связаны самые теплые воспоминания детства, семья, друзья и любимые места.

Запах маминой выпечки дома и аромат теплого дерева у папы на работе. Улочки, по которым я ходил в школу 22. Фортепиано, которое семь лет терпело мои попытки сыграть прелюдии, этюды и ноктюрны,

– вспоминал исполнитель.

Также он поделился воспоминаниями о вечерах с бабушкой за игрой в домино, создании метал-группы с друзьями и работе на стройке, благодаря которой заработал на первую гитару.



Дмитрий Каднай / Фото с его страницы в инстаграме

Среди ярких моментов юности Каднай вспомнил прыжки в воду с десятиметровой высоты в карьере на Красном Камне, вечера, проведенные за игрой в баскетбол на стадионе 31-й школы, и поездки на трамвае в Озерку за одеждой перед началом учебного года.

Отдельно певец рассказал о первых творческих выступлениях в студенческом театре и дебютном концерте группы KADNAY на набережной Днепра.

"Тогда прямо во время выступления привезли бесплатные йогурты по акции, и мы доигрывали перед пустой площадью, потому что бесплатный йогурт ценнее музыки начинающей группы. Это понятно", – саркастически пошутил фронтмен, вспоминая свои первые музыкальные шаги.

Он также назвал город символом стойкости и надежды, который продолжает жить, несмотря на российские обстрелы. По словам исполнителя, каждое возвращение домой дарит ему ощущение покоя, радости и уюта.

Чем уникален город?

Днепр известен самой длинной набережной в Европе, протяженность которой превышает 23 километра, и самым коротким метрополитеном на континенте – он имеет всего 6 станций и простирается на 7,8 километра.

Днепр также называют космической столицей Украины благодаря предприятиям ракетостроения, в частности "Южмашу". До 1990-х годов город был закрыт для иностранцев.



Завод "Южмаш" в Днепре / aboutspacejornal.net

За свою историю город неоднократно менял название – от Екатеринослава до Днепропетровска, а с 2016 года носит современное название. В то же время историки до сих пор спорят о дате его основания: среди основных версий называют 1526, 1645 и 1776 годы.

Что посмотреть в Днепре?

Как сообщает "Суспильне Днепр", знакомство с архитектурным наследием города специалисты советуют начинать с Монастырского острова.

Попасть туда можно через пешеходный мост, с которого открывается вид на Мерефо-Херсонский мост – первый в мире железобетонный мост такой конструкции и самый большой арочный мост Европы.



Мерефо-Херсонский мост в Днепре / 35photo.pro

Рядом с памятником Тарасу Шевченко обустроен искусственный водопад "Ревучий порог", а также находится церковь Святого Николая.



"Ревучий порог" / Фото из сети

Неподалеку расположены центральный парк Шевченко и дворец студентов Днепровского национального университета имени Олеся Гончара, построенный в конце XVIII века.

Сокровища исторического музея и ракеты под открытым небом

Культурным ядром остается Днепровский национальный исторический музей имени Дмитрия Яворницкого, где хранится 250 тысяч ценных экспонатов.

Под открытым небом возле музея экспонируется крупнейшая в Европе коллекция половецких каменных статуй, главной жемчужиной которой является Керносовский идол возрастом более 5 тысяч лет.

Здание учреждения было построено в 1902 году, и оно почти полностью сохранило свой аутентичный облик. Местная жительница Людмила подчеркивает непрерывность традиций учреждения:

Музей – это сердце города. В свое время Дмитрий Иванович Яворницкий многое сделал для того, чтобы этот музей полюбили горожане. Благодаря его усилиям музей живет, работает, и современные исследователи продолжают его дело,

– отметила она.

Экспозицию дополняют диорама "Битва за Днепр" с полотном площадью 840 квадратных метров и открытый в 2016 году музей "Гражданский подвиг Днепропетровщины в событиях антитеррористической операции".

На Соборной площади возвышается Спасо-Преображенский собор, строительство которого завершилось в 1835 году.



Спасо-Преображенский собор в Днепре / Википедия

Контрасты городской застройки и культурные символы

Улицы центральной части города отражают различные исторические периоды: от пешеходного Кельнского бульвара до Днепровской филармонии на улице Воскресенской, построенной более века назад как купеческий клуб.

Экскурсовод Антон Мухин обратил внимание на стилистику этого здания.

Филармония интересна тем, что является примером переходной архитектуры: от стиля модерн к стилю функционализма,

– рассказал гид.

Современный силуэт областного центра формирует комплекс "Менора" площадью более 50 тысяч квадратных метров, построенный в 2012 году в виде семи башен. Его фасады отделаны уникальным иерусалимским камнем, а внутри находится музей "Память еврейского народа и Холокост в Украине".



Комплекс "Менора" в Днепре / Фото из сети

Набережная города простирается на 23 километра и объединяет зоны от ресторана "Поплавок" до фонтана "Сфера". В культурной жизни города выделяется "Крик" – театр одного актера Михаила Мельника, где режиссер самостоятельно создает спектакли и исполняет все сценические роли.

Память о недавней борьбе запечатлена на площади Героев, где возведена Аллея Героев, посвященная 503 павшим воинам области. Здесь также разместили парк ракет под открытым небом с моделями, которые создавал Южный машиностроительный завод.

Как уже сообщалось на нашем сайте, с начала полномасштабного вторжения Днепр подвергается регулярным атакам российских оккупантов. Несмотря на ежедневные испытания и угрозы с воздуха, город сохраняет свое культурное наследие и активный ритм жизни.