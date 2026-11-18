Не из Киева: откуда родом футболист Даниил Сикан, принесший победу сборной Украины
После победы сборной Украины в матче с Грузией внимание привлек Данило Сикан, забивший единственный гол. Но знают ли болельщики, откуда родом этот футболист? В его родном городе есть немало интересных мест, ради которых стоит запланировать отдельную поездку.
Даниил Сикан родился 16 апреля 2001 года в Житомире. Он играет на позиции нападающего и выступает за сборную Украины. В национальную сборную футболист впервые вошел в сентябре 2021 года – дебютировал в матче против Казахстана.
Среди важных достижений Сикана – победа на чемпионате мира среди команд до 20 лет в 2019 году и бронзовая медаль юношеского чемпионата Европы в 2023 году. На клубном уровне футболист выступал за украинские команды, а впоследствии продолжил карьеру за рубежом.
О том, как Даниил Сикан прокомментировал свой гол в матче за сборную, читайте в отдельном материале 24 Канала. Кстати, ранее мы также рассказывали, где родился другой футболист сборной Украины Тарас Михавко.
Интересные факты о Житомире
- Город мостов. В Житомире 13 мостов. Один из крупнейших пешеходных мостов стал популярным местом встреч и прогулок.
- Родина Сергея Королева. Именно в Житомире родился известный конструктор космических кораблей. Здесь работает музей космонавтики – единственный такой музей в Украине.
- Один из первых городов с трамваем. Житомир стал третьим городом Украины, где появился трамвай.
- Торговый путь греков. Житомир возник как портовый торговый город на берегах Тетерева. Во времена его основания река была судоходной.
Где находится Житомир: смотреть на картах
Что посмотреть в Житомире?
Знакомство с городом можно начать с улицы Михайловской. Ее длина составляет всего 370 метров, однако здесь сосредоточено немало красивых зданий начала 20 века. Сегодня в них работают магазины, кафе и рестораны. Летом улицу украшают разноцветными зонтиками, которые создают яркую фотозону.
Еще одна интересная достопримечательность неподалеку – это кафедральный костел Святой Софии на Замковой площади. Его построили в 1737 году, поэтому это одно из старейших зданий Житомира. Внутри можно увидеть настенную роспись и лепнину, а также послушать органную музыку.
Любителям необычной архитектуры стоит найти дом Сердце на площади Победы. Его начали возводить в середине 19 века на небольшом участке между двумя улицами. Из-за особой формы и острых углов здание с высоты напоминает сердце, а если смотреть сбоку – кажется почти плоским.
А если хочется отдохнуть от городской архитектуры, можно отправиться в Шодуаровский парк. Он расположен на берегу реки Тетерев. Здесь обустроены велодорожка вдоль набережной, велопарковки и смотровые площадки, откуда можно полюбоваться рекой.