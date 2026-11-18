После победы сборной Украины в матче с Грузией внимание привлек Данило Сикан, забивший единственный гол. Но знают ли болельщики, откуда родом этот футболист? В его родном городе есть немало интересных мест, ради которых стоит запланировать отдельную поездку.

Даниил Сикан родился 16 апреля 2001 года в Житомире. Он играет на позиции нападающего и выступает за сборную Украины. В национальную сборную футболист впервые вошел в сентябре 2021 года – дебютировал в матче против Казахстана.

Среди важных достижений Сикана – победа на чемпионате мира среди команд до 20 лет в 2019 году и бронзовая медаль юношеского чемпионата Европы в 2023 году. На клубном уровне футболист выступал за украинские команды, а впоследствии продолжил карьеру за рубежом.

О том, как Даниил Сикан прокомментировал свой гол в матче за сборную, читайте в отдельном материале 24 Канала. Кстати, ранее мы также рассказывали, где родился другой футболист сборной Украины Тарас Михавко.

Интересные факты о Житомире

Город мостов. В Житомире 13 мостов. Один из крупнейших пешеходных мостов стал популярным местом встреч и прогулок.

В Житомире 13 мостов. Один из крупнейших пешеходных мостов стал популярным местом встреч и прогулок. Родина Сергея Королева. Именно в Житомире родился известный конструктор космических кораблей. Здесь работает музей космонавтики – единственный такой музей в Украине.

Именно в Житомире родился известный конструктор космических кораблей. Здесь работает музей космонавтики – единственный такой музей в Украине. Один из первых городов с трамваем. Житомир стал третьим городом Украины, где появился трамвай.

Житомир стал третьим городом Украины, где появился трамвай. Торговый путь греков. Житомир возник как портовый торговый город на берегах Тетерева. Во времена его основания река была судоходной.

Где находится Житомир: смотреть на картах

Что посмотреть в Житомире?

Знакомство с городом можно начать с улицы Михайловской. Ее длина составляет всего 370 метров, однако здесь сосредоточено немало красивых зданий начала 20 века. Сегодня в них работают магазины, кафе и рестораны. Летом улицу украшают разноцветными зонтиками, которые создают яркую фотозону.

Кафедральный костел Святой Софии на Замковой площади / фото Википедии

Еще одна интересная достопримечательность неподалеку – это кафедральный костел Святой Софии на Замковой площади. Его построили в 1737 году, поэтому это одно из старейших зданий Житомира. Внутри можно увидеть настенную роспись и лепнину, а также послушать органную музыку.

Дом "Сердце" на площади Победы / фото zhitomir.info

Любителям необычной архитектуры стоит найти дом Сердце на площади Победы. Его начали возводить в середине 19 века на небольшом участке между двумя улицами. Из-за особой формы и острых углов здание с высоты напоминает сердце, а если смотреть сбоку – кажется почти плоским.

Шодуаровский парк / фото zhytomyr.travel

А если хочется отдохнуть от городской архитектуры, можно отправиться в Шодуаровский парк. Он расположен на берегу реки Тетерев. Здесь обустроены велодорожка вдоль набережной, велопарковки и смотровые площадки, откуда можно полюбоваться рекой.