А вот и не в Турции: где родился Мустафа Кемаль Ататюрк – первый президент этой страны

Основателем современной Турции считают Мустафу Кемаля Ататюрка. Вот только появился на свет он в городе, сегодня расположенном на территории Греции, более того – в регионе Македония.

Речь идет о Салониках – втором по размерам городе Греции. По материалам visitgreece.gr и не только расскажем об этом подробнее.

Родился в Греции, построил Турцию: что стоит знать об Ататюрке?

Мустафа Кемаль родился в 1881 году – и это примерно. Точная дата неизвестна, ведь в регистрационных документах Османской империи часто записывали только год. Поэтому мужчина значительно позже сам выбрал себе день рождения – 19 мая (этот день 1919 года – официальное начало турецкой Войны за независимость против оккупации Антантой).

Но точно известно, что появился на свет он в Салониках – городе, что тогда был в составе Османской империи, которая оккупировала Грецию, и носил турецкое название Селаник. Сейчас же он расположен на территории Греции и является вторым по величине городом страны.

Мустафа Кемаль, по его официальной биографии, которую можно прочитать на ktb.gov.tr, родился в трехэтажном розовом доме на нынешней улице Апостола Павла, 24, рядом с Турецким консульством. Отец, который был таможенным чиновником, посадил во дворике дерево, что стоит там и по сей день.

Детство в полиэтнических Салониках, где рядом жили греки, евреи, турки и болгары, повлияло на формирование будущего Ататюрка. Но после смерти отца, когда Мустафе было 7 лет, семья покинула город. Далее он учился в военной школе и в академии в Стамбуле и сделал блестящую военную карьеру.

После распада Османской империи Кемаль возглавил Турецкое освободительное движение и 29 октября 1923 года провозгласил Турецкую Республику, став ее первым президентом. В 1934 году парламент присвоил ему прозвище Ататюрк – "отец турок".

Мустафа Кемаль провел фундаментальные реформы – это переход на латинский алфавит, отделение религии от государства, равные права для женщин, новый гражданский кодекс и тому подобное. Умер он 10 ноября 1938 года в Стамбуле в 57 лет, и до сих пор является уважаемым национальным героем и символом Турции.

Интересный факт: трехэтажный дом, где родился Ататюрк, сегодня является официальным музеем и собственностью Турции. После масштабной реставрации он заново открыл двери в 2025 году в День памяти Ататюрка 10 ноября. Большинство мебели и вещей там являются аутентичными, как пишет Daily Sabah, и для турецких туристов – это паломническое место.

Чем Салоники поражают туристов больше всего?

Салоники – это город, где 23 века цивилизаций тесно наслоились друг на друга. Основал город в 315 году до нашей эры царь Македонии Кассандр – и назвал его в честь своей жены Фессалоники. Город был столицей римской провинции Иллирик, затем вторым после Константинополя городом Византии, а с 1430 – жемчужиной Османской империи.

В 1912 году Салоники вернулись к Греции, и сегодня являются административным центром периферии (это официальное название крупнейшей административно-территориальной единицы страны) Центральная Македония и крупным морским портом. Там в агломерации живут более миллиона человек.

Город имеет 15 памятников ЮНЕСКО, в частности Белую башню на набережной, Ротонду IV века, Арку Галерия, византийские базилики и мозаики. Более того, Салоники являются первым греческим городом в сети Творческих городов ЮНЕСКО в области гастрономии. Рынок Модиано, таверны на набережной, мезе с дарами Эгейского моря, местные сыры и сладости – все это формирует неповторимую гастроидентичность города.

В 2026 году Салоники демонстрируют стремительное развитие туризма, привлекая рекордное количество иностранных гостей. При этом все мероприятия планируют и выполняют так, чтобы заботиться о сохранении региона.

То, что мы должны осмыслить, – это не просто рост количества посетителей, а тот вид туризма, который мы хотим для наших городов. Туризм должен оставлять положительный экологический след, быть укорененным в социальное сплочение и не наносить чрезмерной нагрузки на жителей и инфраструктуру,

– подчеркивал мэр Салоник Стелиос Ангелудис в 2025 году, цитирует tovima.com.

Интересный факт: в ноябре 2024 года в Салониках открыли новое метро, как пишет greekreporter.com, станции которого прорезали слои древних культурных отложений. Там сквозь стекло прямо в тоннелях можно наблюдать откопанные артефакты и древнеримские мозаики.

Какие еще интересные факты о других туристических городах Греции стоит знать?

Город Ираклион на Крите часто остается в тени пляжных курортов острова. Однако это настоящий рай для гурманов – благодаря аутентичной критской кухне и минимальному количеству туристов вне сезона. А еще отсюда можно попасть ко Кносскому дворцу, главной достопримечательности Минойской цивилизации Европы.

А вот город Марафон больше всего известен благодаря битве 490 года до нашей эры, где греческая армия одержала победу над персидской. Однако здесь так же есть прекрасные пляжи и вкусная средиземноморская кухня, а еще – археологический музей и музей марафонского забега. Да и расстояние до Афин, как известно – всего 42 километра.